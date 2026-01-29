Pascal Obispo évoque une demande osée au plumard et dit l’avoir mise à la porte

Pascal Obispo, figure incontournable de la pop française des années 1990, se retrouve de nouveau au centre des échanges médiatiques après la réapparition de photos le montrant en compagnie de la journaliste Sonia Mabrouk. Ces clichés, publiés par Paris Match en 2023 et pris au Cap Ferret lors du week-end de l’Ascension, ont relancé des rumeurs de relation sentimentale entre le chanteur et l’animatrice de CNews, alors que les deux personnalités traversaient des moments de vie particulièrement sensibles.

Artisan d’un répertoire marqué par des succès tels que Tu vas me manquer, Tombé pour elle ou Lucie, et auteur de l’album Plus que tout au monde certifié double platine, Pascal Obispo a construit sa carrière autant par ses chansons que par ses collaborations avec des noms majeurs de la scène française comme Florent Pagny, Johnny Hallyday ou Zazie. Si sa trajectoire artistique est bien documentée, certains épisodes de sa vie privée continuent d’alimenter la curiosité du public et des médias.

Les images du Cap Ferret qui ont circulé en 2023 montrent le chanteur et la présentatrice main dans la main, et ont été relayées sur les réseaux sociaux au point d’en faire un fait de conversation largement commenté. À la parution des clichés, la presse people a évoqué un « couple surprise », formulation reprise et amplifiée par des extraits diffusés dans des émissions et reprises sur plusieurs supports.

Une supposée idylle qui agite les réseaux sociaux

Selon Paris Match, les photographies prises à Lège-Cap-Ferret montrent des moments de proximité entre les deux personnalités lors d’un séjour en mai 2023. La publication a qualifié la scène de rencontre inattendue entre deux personnes publiques aux univers différents. Le récit médiatique a gagné du terrain et circulé au-delà des pages du magazine, y compris dans des enregistrements radiophoniques où l’anecdote a été commentée par des chroniqueurs et animés repris dans la presse.

Le contexte personnel des deux intéressés éclaire les interprétations données à ces images. Pascal Obispo venait alors de mettre un terme à une relation de sept ans avec Julie Hantson, rupture intervenue en 2022 et qui l’a amené à séjourner régulièrement dans son refuge du Cap Ferret. Sonia Mabrouk, pour sa part, traversait des épreuves personnelles liées à sa séparation avec le chef Guy Savoy et au deuil de sa mère, Soraya, événements évoqués publiquement et qui ont été relatés dans plusieurs entretiens.

Dans un autre registre, Pascal Obispo a évoqué au fil de ses interviews certains aspects intimes de ses relations. Sur le plateau de France 2 en 2019, le chanteur a raconté des demandes surprenantes formulées par des conquêtes, citant des sollicitations du type : « Est-ce que tu peux chanter une chanson en même temps ? » ou « Est-ce qu’on peut écouter une de tes chansons ? » Il a indiqué, en citant son propos, que ces requêtes l’avaient parfois décontenancé, ajoutant ironiquement : « Ouais, non, ça veut pas dire ça, ça veut dire la porte ! C’est dur ».

Les photographies de 2023, la chronologie des ruptures personnelles et les confidences publiques du chanteur constituent les éléments factuels connus à ce jour autour de cette affaire médiatique.