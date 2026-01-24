Pacifique : frappe américaine sur un bateau de narcotrafiquants présumés, deux morts selon l’armée

Les forces armées américaines ont mené une frappe vendredi 23 janvier 2026 dans le Pacifique contre un navire suspecté d’être impliqué dans le trafic de stupéfiants, tuant deux personnes, a annoncé le commandement militaire pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le Southcom.

Dans un message publié sur X, le Southcom a indiqué que « les services de renseignement ont confirmé que le navire empruntait des routes utilisées pour le trafic de drogue dans l’est du Pacifique et qu’il était impliqué dans des opérations de narcotrafic ». Les autorités américaines précisent par ailleurs que les garde-côtes sont engagés dans la recherche d’une troisième personne portée disparue après la frappe.

Les détails opérationnels concernant l’heure précise, le type de plateforme utilisée pour la frappe et l’emplacement géographique exact n’ont pas été fournis immédiatement par les services américains. Les responsables ont indiqué que des opérations de recherche et de sauvetage et des procédures d’enquête étaient en cours, sans communiquer d’informations supplémentaires sur l’identité des victimes ou l’origine du navire.

Le rôle du Southcom et coordination inter-agences

Le United States Southern Command (Southcom) est l’autorité militaire chargée des opérations et de la sécurité dans la région latino-américaine et caraïbe. Dans ce cadre, il coordonne régulièrement des actions de lutte contre le narcotrafic en coopération avec le United States Coast Guard (garde‑côtes), les autres forces armées et les agences de renseignement américaines.

Les opérations visant des navires suspectés de trafic de stupéfiants s’appuient sur des chaînes de renseignement et des procédures d’identification pour déterminer la menace et l’implication présumée dans des activités criminelles. Le Southcom a souligné, par le biais de son communiqué, que les conclusions de ses services de renseignement avaient motivé la décision d’engager une action militaire contre le bâtiment visé.

Contexte du trafic de drogue dans l’est du Pacifique et réponses opérationnelles

La zone de l’est du Pacifique est depuis plusieurs années un corridor majeur pour le trafic de stupéfiants transitant depuis l’Amérique du Sud en direction de l’Amérique centrale et du Nord. Les trafiquants utilisent des embarcations rapides, des navires-cargos détournés ou des semi-submersibles pour tenter d’échapper aux contrôles en mer.

Face à ces pratiques, les forces américaines et les garde-côtes intensifient les patrouilles, les interceptions en mer et les opérations de renseignement coordonné. Les actions militaires et les interventions navales visent à interrompre les filières et à empêcher l’acheminement des cargaisons illicites. Après toute frappe ou interception impliquant des pertes humaines, des enquêtes sont menées pour établir les circonstances exactes de l’affrontement et déterminer d’éventuelles responsabilités pénales ou opérationnelles.