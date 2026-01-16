Accueil En Brève Ouverture des entretiens entre le président chinois et le Premier ministre canadien

Le Premier ministre canadien Mark Carney a entamé vendredi 16 janvier 2026 au matin des entretiens avec le président chinois Xi Jinping au Palais du peuple à Pékin, selon des images de l’AFP ; il s’agit de la première rencontre entre les dirigeants des deux pays dans la capitale chinoise depuis huit ans, mettant fin à une longue période de brouille dans les relations Canada–Chine.