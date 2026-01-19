Or et argent battent des records après les menaces américaines sur les droits de douane

L’or et l’argent ont atteint des sommets inédits lundi 19 janvier 2026, après des déclarations du président américain Donald Trump menaçant d’imposer des droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens. Ces menaces, motivées par les critiques publiques de certains États européens à l’encontre des projets de M. Trump concernant le Groenland, ont relancé une dynamique d’aversion au risque sur les marchés financiers internationaux.

Forte envolée des métaux précieux après les menaces de droits de douane

Lors des premiers échanges en Asie, les opérateurs se sont massivement tournés vers les valeurs refuges. L’or a atteint un pic historique à 4 690,59 dollars l’once, tandis que l’argent a grimpé jusqu’à 94,12 dollars. Ces niveaux traduisent une ruée des investisseurs vers des actifs perçus comme sûrs en période d’incertitude géopolitique et commerciale.

La réaction des marchés a été brutale et rapide : la perspective d’une hausse des droits de douane suscite des craintes quant à une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et plusieurs capitales européennes, nourrissant des anticipations de perturbations économiques et d’une volatilité accrue sur les marchés des changes et des capitaux.

Les métaux précieux bénéficient traditionnellement de ce type de contexte. L’or, placé par les banques centrales et les investisseurs privés comme couverture contre l’inflation et le risque systémique, voit sa demande augmenter dès que les perspectives de croissance s’assombrissent ou que la confiance sur les marchés diminue. L’argent, outre sa fonction de valeur refuge, est aussi sollicité pour ses usages industriels, ce qui peut amplifier ses mouvements de prix en période de forte demande spéculative.

Impacts et enjeux pour l’Afrique et pour les économies émergentes

Cette flambée des cours des métaux précieux comporte des implications directes pour de nombreux pays africains. Plusieurs États du continent, parmi lesquels l’Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et le Burkina Faso, sont de gros producteurs aurifères. Une hausse soutenue des prix peut améliorer les recettes d’exportation et les revenus des entreprises minières, mais elle s’accompagne aussi de défis : pressions inflationnistes, risques de surchauffe locale et enjeux de redistribution des gains pour les populations et les États.

Pour les banques centrales africaines, des cours de l’or élevés renforcent la valeur des réserves nationales libellées en métal précieux, potentiellement utile en période de stress sur les marchés des changes. À l’inverse, la hausse des métaux peut attirer des flux de capitaux spéculatifs, augmentant la volatilité des monnaies locales et compliquant la gestion macroéconomique.

Sur le plan industriel, la hausse du prix de l’argent pourrait peser sur les coûts de production dans les secteurs utilisateurs—électronique, photovoltaïque, etc.—et impacter la chaîne d’approvisionnement dans les économies en développement.

Les acteurs surveillent désormais les réactions diplomatiques et commerciales. Les marchés restent attentifs à toute escalade ou apaisement des tensions entre Washington et les capitales européennes. En attendant, l’or et l’argent restent sous les projecteurs, symboles d’une économie mondiale fragilisée par les incertitudes géopolitiques.