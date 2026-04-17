Accueil Football « On sait à quoi s’attendre », Declan Rice avant Arsenal – Atlético Madrid

« On sait à quoi s’attendre », Declan Rice avant Arsenal – Atlético Madrid

Qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions, Arsenal aborde son duel contre l’Atlético de Madrid avec confiance, Declan Rice assurant que les Gunners sont prêts pour ce défi.



Au lendemain de la qualification d’Arsenal pour les demi-finales de la Ligue des champions, Declan Rice a affiché sa confiance avant le choc à venir face à l’Atlético de Madrid. Accrochés par le Sporting CP (0-0) lors du quart de finale retour à l’Emirates Stadium, les Gunners ont validé leur billet grâce à leur succès acquis à l’aller (1-0). Une qualification maîtrisée, qui confirme la progression du club londonien sur la scène européenne.

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