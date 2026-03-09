Omar Rekik prêt à réintégrer la sélection tunisienne de football

La sélection tunisienne entame une phase de reconstruction et pourrait compter sur Omar Rekik parmi ses nouveaux visages. Le défenseur de NK Maribor figure dans les plans de la Fédération, qui scrute plusieurs pistes pour renouveler l’effectif national.

Les contacts se sont intensifiés après un échange direct entre le joueur et Zied Jaziri, le directeur sportif de la Tunisie, à l’issue de la rencontre opposant Maribor à NK Olimpija Ljubljana. Cette prise de contact visait à exposer au joueur la direction souhaitée par le staff technique.

Depuis sa nomination, le sélectionneur Sabri Lamouchi prépare sa première liste dans un contexte de renouveau après la CAN 2025. Le technicien et ses collaborateurs évaluent des profils prometteurs afin de constituer une ossature compétitive pour les prochains amicaux et les phases qualificatives.

Disponibilité et parcours

La Fédération tunisienne indique que Rekik a clairement fait savoir qu’il se reconnaît dans ses racines tunisiennes et qu’il est disposé à défendre les couleurs nationales si sa convocation se concrétise. Cette ouverture intervient alors que le staff cherche à asseoir une nouvelle dynamique autour des Aigles de Carthage.

Formé et passé par des clubs tels que Wigan Athletic et l’Olympique de Marseille, Rekik dispose déjà d’une expérience internationale: il compte trois sélections et a participé à la Coupe d’Afrique des nations 2021. Son profil défensif est désormais évalué à la loupe pour d’éventuelles échéances à venir.