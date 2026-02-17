OC Safi en quarts de finale de la Coupe CAF

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la CAF s’est déroulé mardi en Égypte, révélant les confrontations à venir pour cette phase à élimination directe. Parmi les rencontres, deux matchs retiendront particulièrement l’attention des passionnés maghrébins, avec des affrontements locaux très attendus.

Le premier des duels nord-africains mettra aux prises Al Masry, deuxième du groupe D derrière le Zamalek, au CR Belouizdad, qui a terminé en tête du groupe C. Les supporters peuvent s’attendre à un duel serré entre ces deux pensionnaires du bassin méditerranéen.

Le second derby régional opposera deux clubs marocains : l’OC Safi tentera de se frayer un chemin face au Wydad AC, formation à l’expérience continentale plus conséquente, dans un face-à-face opposant un prétendant moins habitué aux joutes africaines à un club déjà rompu aux grandes échéances.

Matchs des quarts et configuration des demi-finales

Voici le tableau des quarts de finale tel que sorti des urnes :

Al Masry vs CR Belouizdad

OC Safi vs Wydad AC

AS Otôho d’Oyo vs Zamalek

AS Maniema Union vs USM Alger

Le Zamalek, déjà sacré dans cette compétition par le passé, retrouvera sur sa route l’AS Otôho d’Oyo, club congolais qui a fini deuxième de son groupe derrière le CR Belouizdad. Enfin, l’AS Maniema Union défiera l’USM Alger dans la dernière affiche du plateau.

Le tirage a également déterminé le schéma des demi-finales : les vainqueurs des quarts 1 et 4 se retrouveront pour une place en finale, tandis que les lauréats des rencontres 2 et 3 se disputeront l’autre billet pour la dernière étape.

Schéma des demi-finales :

Vainqueur QF1 vs Vainqueur QF4

Vainqueur QF2 vs Vainqueur QF3