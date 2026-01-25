Nuuk, la capitale du Groenland, privée d’électricité après une panne

La capitale du Groenland, Nuuk, a été plongée dans l’obscurité dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026 en raison d’une panne de distribution électrique attribuée aux conditions météorologiques. Selon des journalistes de l’AFP présents sur place, l’interruption est survenue aux alentours de 22h30 (00h30 TU) et a affecté cette ville d’environ 20 000 habitants.

Le fournisseur d’électricité local, Nukissiorfiit, a indiqué sur sa page Facebook que des vents violents avaient provoqué une panne de transmission. La société a précisé être en train de démarrer un générateur de secours afin de rétablir l’alimentation. Trois heures après le début de la coupure, le courant n’était que partiellement rétabli dans certains quartiers, ont constaté les journalistes.

Nuuk est principalement alimentée par une centrale hydroélectrique située à près de 50 km au sud-est de la ville. Ce mode d’approvisionnement implique le recours à des lignes de transmission longue distance, qui peuvent être exposées aux risques liés aux intempéries, selon les éléments fournis par le fournisseur et les observations sur le terrain.

Chronologie et ampleur de la coupure

La panne est intervenue tard dans la soirée, perturbant la vie nocturne et les services habituels de la capitale. Les témoins sur place ont rapporté une extinction soudaine des éclairages publics et des habitations au moment indiqué. Les équipes de Nukissiorfiit sont intervenues pour diagnostiquer la panne et tenter de rétablir la fourniture en faisant démarrer des moyens de secours.

Trois heures après le déclenchement de la coupure, la fourniture électrique avait été partiellement rétablie dans certains secteurs, sans que la compagnie n’ait, dans ses communications initiales, précisé l’étendue exacte du rétablissement ni le calendrier prévisionnel d’une remise en service complète. Les opérations de redémarrage d’une production de secours peuvent nécessiter plusieurs heures, notamment pour synchroniser les équipements et sécuriser les infrastructures.

Mesures prises et contexte technique

Dans sa communication publique, Nukissiorfiit a expliqué que les vents violents étaient à l’origine d’une panne de transmission et a annoncé le démarrage d’un générateur de secours. Le recours à des groupes électrogènes constitue une procédure habituelle pour pallier des interruptions de l’alimentation principale, en attendant de restaurer la production normale ou de réparer les lignes endommagées.

La dépendance d’une capitale comme Nuuk à une centrale hydroélectrique éloignée implique que la transmission constitue un maillon critique du système électrique. Les événements météorologiques violents peuvent endommager des infrastructures ou provoquer des coupures sur des sections de réseau de longue distance, rendant parfois nécessaire l’usage prolongé de solutions de back-up jusqu’à la réparation complète.

Les informations disponibles proviennent des constats des journalistes de l’AFP et des communiqués publiés par Nukissiorfiit sur sa page Facebook. Aucune autre précision officielle sur les causes techniques précises ou sur un calendrier de rétablissement complet n’a été fournie dans l’immédiat.