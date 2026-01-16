La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Nouvelle frappe israélienne dans le sud libanais : un mort

Un homme a été tué, vendredi 16 janvier, dans une frappe israélienne visant une camionnette dans le sud du Liban, a annoncé le ministère de la Santé, au lendemain de violents raids contre des localités éloignées de la frontière avec Israël. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024, qui a mis fin à la guerre avec le Hezbollah, l’armée israélienne mène régulièrement des frappes sur le territoire libanais, affirmant viser la formation pro-iranienne qu’elle accuse de se réarmer.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
0 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
14:05 En Brève : Nouvelle frappe israélienne dans le sud libanais : un mort
12:15 En Brève : Le Kremlin juge positif la volonté de certains pays européens de renouer le dialogue avec la Russie
14:05 Nouvelle frappe israélienne dans le sud libanais : un mort
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant