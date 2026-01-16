Nouvelle frappe israélienne dans le sud libanais : un mort
Un homme a été tué, vendredi 16 janvier, dans une frappe israélienne visant une camionnette dans le sud du Liban, a annoncé le ministère de la Santé, au lendemain de violents raids contre des localités éloignées de la frontière avec Israël. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024, qui a mis fin à la guerre avec le Hezbollah, l’armée israélienne mène régulièrement des frappes sur le territoire libanais, affirmant viser la formation pro-iranienne qu’elle accuse de se réarmer.
