Nolwenn Leroy, révélée par la Star Academy en 2002, poursuit une carrière musicale marquée par des succès commerciaux, des choix artistiques assumés et un engagement public auprès de la Fondation Abbé-Pierre, tout en collaborant étroitement depuis 2021 avec le chanteur et producteur Benjamin Biolay.

La Bretonne, connue pour sa discrétion, a gagné la saison 2 de la Star Ac’ et a lancé sa carrière avec un premier album éponyme produit par des noms comme Pascal Obispo, Lara Fabian, Laurent Voulzy et Lionel Florence. Ce premier disque s’est vendu à près de 600 000 exemplaires et a été certifié double platine. Elle a ensuite enchaîné avec Histoires naturelles, réalisé notamment avec le tandem Voulzy–Souchon, puis a surpris son public en enregistrant un album intégralement en breton.

En parallèle de sa carrière, Nolwenn Leroy s’est investie dans le milieu associatif : en 2006 elle devient marraine de la Fondation pour le logement des défavorisés, anciennement connue sous le nom de Fondation Abbé-Pierre. L’affaire des révélations posthumes concernant des abus sexuels imputés à l’Abbé Pierre a ébranlé la fondation et conduit au changement de nom de l’association. Sur France Inter en 2024, la chanteuse a exprimé sa consternation face à ces révélations : « On est un peu désemparés […] la posture et la manière dont la Fondation a communiqué ces derniers jours admirables […] C’est vrai que beaucoup voyaient l’Abbé Pierre comme un saint, mais ce n’était pas un saint. »

De la Star Ac’ aux collaborations artistiques : parcours et rencontres

Le succès initial de Nolwenn Leroy a servi de tremplin pour une discographie variée et des collaborations prestigieuses. Outre ses albums grand public, elle a exploré des registres plus personnels et régionaux, notamment avec son projet en langue bretonne qui a renforcé son identité artistique.

Son engagement auprès de la fondation pour le logement des défavorisés illustre un volet public de sa carrière : elle a pris ce rôle à cœur malgré le choc provoqué par les révélations visant l’Abbé Pierre. La chanteuse a indiqué avoir rencontré l’abbé en 2007, un an après son engagement auprès de la fondation ; l’abbé Pierre est décédé la même année.

Sur le plan musical, Nolwenn Leroy a entamé en 2021 une collaboration rapprochée avec Benjamin Biolay, qui a pris part à la production et à l’écriture de son huitième album. Dans un entretien accordé à Terrafemina, elle décrit leur relation artistique et la méthode du musicien : « Je suis assez fascinée par sa capacité à extraire l’essence de ce que tu es, il parvient à être dans une écoute folle. » Elle ajoute : « C’est très fort. » et précise que Biolay a su « saisir et comprendre pour me créer le plus beau des costumes », la laissant libre et lui redonnant confiance.

Le disque issu de cette collaboration s’intitule La Cavale : présenté comme le huitième album de la chanteuse, il est décrit dans les comptes rendus comme une production de Benjamin Biolay et un jalon important de la discographie de Nolwenn Leroy.