Nikita Bellucci se confie sur son époux Ludo, cameraman et compagnon de tournage

Nikita Bellucci est une figure du cinéma pour adultes devenue en quelques années une personnalité médiatique et un public face, alternant carrière X, actions de prévention et retours publics. Apparue en 2011, elle s’est imposée par un style brut et naturel, a tourné aux États‑Unis et a su tirer parti de sa notoriété pour intervenir sur les thèmes du cyberharcèlement et de l’accès des mineurs au contenu pornographique.

Repérée et mise en avant par le réalisateur John B. Root, Nikita Bellucci a rapidement gagné en visibilité dans un milieu où la concurrence est forte. Sa notoriété lui ouvre des portes internationales, notamment vers des productions américaines de niche, et lui permet de figurer parmi les interprètes les plus regardées sur certaines plateformes spécialisées.

Sa trajectoire publique a par ailleurs franchi les frontières des studios : clips musicaux, interviews et prises de parole sur les ondes ont ponctué ses périodes d’activité et de pause, illustrant la porosité entre culture populaire, médias et industrie du divertissement pour adultes.

Nikita Bellucci : son style hardcore l’emmène jusqu’aux États‑Unis

Dans la sphère du X, Nikita Bellucci s’est faite une place grâce à une spécialisation dans des productions à tonalité ‹ hardcore ›. Elle a travaillé aux États‑Unis, notamment pour le studio fétichiste et SM Kink, ce qui a contribué à asseoir sa réputation internationale. En 2019, sa visibilité sur la plateforme Pornhub la classe parmi les personnalités les plus consultées.

Son pseudonyme fait référence à une héroïne du film éponyme de Luc Besson, un choix d’image qui a participé à sa construction médiatique. En 2015, elle participe à un projet atypique avec le rappeur Vald : le clip Selfie, décliné en versions soft, érotique et porno, réunit également l’acteur Ian Scott et contribue à sa réputation au‑delà des cercles strictement pornographiques.

Au sommet de sa carrière, Nikita Bellucci marque une première pause. Dans des entretiens, notamment avec Guillaume Pley pour le podcast LEGEND, elle évoque un ras‑le‑bol professionnel lié à une relation toxique avec un réalisateur X qui l’aurait manipulée et trompée. Ce retrait l’amène à s’investir publiquement dans des actions de prévention, portant son attention sur les risques de l’exposition des mineurs au porno et sur le phénomène du cyberharcèlement, auquel elle a elle‑même été confrontée en raison de son activité.

Sur les réseaux et dans la presse, Nikita Bellucci n’a pas hésité à prendre position : elle a critiqué des personnalités du milieu, dont l’influenceur porno accusé de viol, AD Laurent, et s’est exprimée sans détour sur les violences symboliques et pratiques subies par certaines femmes dans l’industrie.

Revenu en 2019, son parcours post‑pause inclut une apparition dans le clip Balance ton quoi d’Angèle et la décision de tourner à nouveau, souvent en compagnie de son époux et partenaire professionnel, Ludo. Deux ans après son comeback, le couple ouvre un club libertin.

Lors d’interviews, elle évoque aussi sa vie privée et professionnelle partagée : elle reconnaît que son mari s’occupe du montage de certaines de ses vidéos et, interrogée par Purebreak, confie des réactions personnelles à la vue d’autres interprètes, citant notamment Adriana Chechik et déclarant « Parfois, quand je vois Adriana Chechik, je pète un plomb. »