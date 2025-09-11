Nigeria: «Nous n’avons pas fait assez pour aller au Mondial», Nwabali

Le gardien des Super Eagles, Stanley Nwabali, a reconnu que le Nigeria n’avait pas répondu aux attentes dans la course aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Mardi soir, les hommes d’Eric Chelle ont concédé un nouveau nul (1-1) face à l’Afrique du Sud à Bloemfontein, un résultat qui complique sérieusement leur mission.

Troisièmes du groupe C avec 11 points en trois rencontres, les Ouest-Africains devront impérativement s’imposer lors de leurs deux derniers matches – contre le Lesotho et le Bénin – tout en espérant un faux pas de leurs concurrents directs pour garder une chance de rallier la phase finale.

Lucide, Nwabali n’a pas cherché à masquer les responsabilités de son équipe: « Nous aurions dû, collectivement, en faire beaucoup plus pour décrocher la qualification. Nous avons trop longtemps attendu», a-t-il confié au journaliste Osasu Obayiuwana à l’aéroport de Bloemfontein.