PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Nigeria: «Nous n’avons pas fait assez pour aller au Mondial», Nwabali

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Nigeria: «Nous n’avons pas fait assez pour aller au Mondial», Nwabali
CAN 2023 : Stanley  Nwabali, le gardien de but nigérian récompensé par l’Etat de Rivers
@: Google.com
-Publicité-
. .

Le gardien des Super Eagles, Stanley Nwabali, a reconnu que le Nigeria n’avait pas répondu aux attentes dans la course aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Mardi soir, les hommes d’Eric Chelle ont concédé un nouveau nul (1-1) face à l’Afrique du Sud à Bloemfontein, un résultat qui complique sérieusement leur mission.

Troisièmes du groupe C avec 11 points en trois rencontres, les Ouest-Africains devront impérativement s’imposer lors de leurs deux derniers matches – contre le Lesotho et le Bénin – tout en espérant un faux pas de leurs concurrents directs pour garder une chance de rallier la phase finale.

Lucide, Nwabali n’a pas cherché à masquer les responsabilités de son équipe: « Nous aurions dû, collectivement, en faire beaucoup plus pour décrocher la qualification. Nous avons trop longtemps attendu», a-t-il confié au journaliste Osasu Obayiuwana à l’aéroport de Bloemfontein.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Augsbourg: Steve Mounié annoncé à Alanyaspor en Turquie

Nigeria

Nigeria – Venezuela: un amical programmé en novembre aux États-Unis

Égypte

Rafa Benítez: « Salah est plus complet que Cristiano Ronaldo»

Europe

Bundesliga: Christian Eriksen rebondit à Wolfsburg

Europe

Angleterre: l’ex-arbitre de Premier League David Coote poursuivi pour une vidéo à caractère pédop0rn0graphique

Europe

CDM 2026 (Q): Cristiano Ronaldo égale le record de buts de Carlos Ruiz

Bénin

CDM 2026 (Q): « Nous avons déjà battu le Nigeria », Gernot Rohr croit au rêve béninois

Bénin

Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle à nouveau la FIFA sur le cas de l’Afrique du Sud

Europe

«Je n’étais pas concerné », Mbappé revient sur l’affaire d’agression sexuelle en Suède

Égypte

Manchester City: la tuile pour Omar Marmoush avant le choc contre Man United

VOIR TOUS LES FLASHS