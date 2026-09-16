Côte d’Ivoire : SOCAR entre dans Baleine avec 10 % du projet

Eni a finalisé la cession de 10 % du projet pétrolier et gazier Baleine à SOCAR. Le groupe azerbaïdjanais entre ainsi dans l’amont africain, tandis qu’Eni conserve 37,25 %.

Eni a finalisé mercredi 16 septembre la cession de 10 % du projet pétrolier et gazier Baleine, en Côte d’Ivoire, à la compagnie azerbaïdjanaise SOCAR. Après l’opération, Eni conserve 37,25 % du projet, aux côtés de Vitol avec 30 %, Petroci avec 22,75 % et SOCAR avec 10 %.

La transaction marque l’entrée de SOCAR dans le secteur amont pétrolier et gazier africain. L’accord de cession avait été signé avec Eni le 22 janvier 2026 et sa réalisation restait soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions usuelles.

Baleine produit actuellement plus de 57 000 barils de pétrole et plus de 78 millions de pieds cubes de gaz par jour grâce à ses deux premières phases. Eni prévoit qu’une troisième phase porte à terme la production à 150 000 barils de pétrole et 200 millions de pieds cubes de gaz par jour.

Découvert en 2021, le gisement offshore a commencé à produire en 2023. Eni, présente en Côte d’Ivoire depuis 2015, le présente comme son premier développement dans le pays et comme le principal projet offshore ivoirien.