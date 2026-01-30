Niger : WAPCO Niger accompagne les étudiants nigériens en Chine

WAPCO Niger, maître d’œuvre du Projet d’Exportation du Pipeline Niger‑Bénin, finance et organise des programmes de formation pour des étudiants nigériens en Chine : treize bénéficiaires en 2024, des spécialités ciblées (génie pétrolier, mécanique, informatique) et des résultats académiques distingués, notamment ceux de l’étudiant Mahamadou Nayoussa Bacharou primé dans plusieurs concours universitaires.

Le pipeline Niger‑Bénin est présenté par ses promoteurs comme une infrastructure stratégique pour les exportations énergétiques du Niger. WAPCO Niger, chargée de la mise en œuvre locale du projet, intègre une politique de localisation de la main‑d’œuvre et de transfert de compétences dans son dispositif opérationnel. Ces actions s’inscrivent dans le périmètre des obligations sociétales que l’entreprise évoque pour accompagner la construction et l’exploitation de l’infrastructure.

Dans le cadre d’un partenariat académique soutenu par le cadre de coopération « la Ceinture et la Route », WAPCO Niger a établi des accords de formation avec des universités chinoises, dont la Southwest Petroleum University. En 2024, treize étudiants nigériens ont été sélectionnés pour des cursus en Chine : six en licence et sept en master. Les filières retenues visent à répondre aux besoins techniques du secteur énergétique nigérien, en mettant l’accent sur les compétences industrielles et technologiques.

Résultats scolaires, compétitions et engagement international

Au fur et à mesure de leur séjour, les étudiants ont développé des compétences linguistiques et interculturelles, selon les rapports fournis par WAPCO Niger. Plusieurs d’entre eux se sont illustrés à partir de 2025 dans des concours académiques et des manifestations culturelles organisées par l’établissement hôte et des partenaires régionaux. Ces distinctions portent sur des épreuves de langue, des concours d’écriture et des compétitions d’innovation scientifique.

Parmi les lauréats, l’étudiant Mahamadou Nayoussa Bacharou a obtenu le troisième prix d’une activité bilingue de récitation organisée par la Southwest Petroleum University, consacrée à la calligraphie et aux échanges linguistiques. Sur le plan scientifique, son projet sur l’augmentation de la récupération dans des gisements pétroliers matures — intitulé « S’entraider mutuellement — une nouvelle force motrice pour l’augmentation de la récupération dans les champs pétroliers matures : technologie verte innovante de récupération assistée par mousse renforcée » — a remporté la médaille d’argent au Concours provincial d’innovation des étudiants internationaux du Sichuan (Coupe de la Banque de Construction de Chine) en 2025.

La dimension linguistique et communicationnelle de son parcours a également été reconnue : Bacharou a reçu le premier prix d’un concours de discours en langues étrangères centré sur le numérique et l’intelligence artificielle, ainsi que le premier prix dans la catégorie chinoise d’un concours multilingue d’écriture intitulé « L’encre sur les rives, la poésie de Sheng’an ».

D’autres étudiants nigériens ont participé à des forums et à des programmes d’échanges. Boubacar Moumouni Soufianou, recommandé par son université, a pris la parole lors d’un forum thématique sur les marchés énergétiques et a participé au Global Panda Partners Sichuan Tour 2025, activités axées sur la protection de l’environnement, les échanges culturels et la coopération technologique.

Les bilans individuels transmis par WAPCO Niger font état d’une progression continue des capacités académiques et pratiques des étudiants : montée en compétence en langue chinoise, implication dans des projets de recherche appliquée, et participation à des initiatives internationales. WAPCO Niger indique maintenir un suivi régulier des boursiers, s’intéresser à leurs conditions d’études et de vie et leur fournir l’assistance administrative et matérielle nécessaire aux étapes clés