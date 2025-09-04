Niger : un soldat tué et 04 blessés dans une attaque terroriste à Abalama

Un soldat nigérien a perdu la vie et quatre autres ont été blessés, dont un grièvement, lors d’une attaque terroriste survenue mardi matin contre le poste de sécurité du village d’Abalama, dans le nord du pays, a annoncé la télévision nationale.

Selon les autorités, les assaillants, arrivés à bord de quatre véhicules, ont été repoussés par les forces de défense qui ont abattu deux d’entre eux et blessé un autre.

L’opération a également permis de saisir un important arsenal comprenant trois fusils-mitrailleurs FM-88, plusieurs fusils d’assaut AK-47, des lance-roquettes RPG ainsi que du matériel de communication, a précisé le gouverneur de la région d’Agadez, Ibra Boulama Issa. Ce dernier s’est rendu à l’hôpital régional pour s’enquérir de l’état de santé des militaires blessés et des conditions de leur prise en charge.

Une poursuite des assaillants est en cours et des opérations de ratissage ont été lancées afin de neutraliser les terroristes encore en fuite, a ajouté le gouverneur.