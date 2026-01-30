Niger : Attaque de Niamey, le Général Tiani accuse et met en garde Macron, Talon et Ouattara

Une attaque nocturne contre la base aérienne 101, contiguë à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, a été repoussée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 après une vingtaine à trente minutes d’affrontements; le président Abdourahamane Tiani s’est rendu sur place dans les heures qui ont suivi, a salué la riposte des forces nigériennes appuyées par des partenaires russes et a accusé des « sponsors » étrangers, citant les présidents Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Selon le ministère de la Défense, près de vingt assaillants ont été neutralisés, quatre militaires blessés et du matériel endommagé, dont un stock de munitions qui a pris feu.

Arrivé à l’escadrille de la base aérienne 101, le président Tiani a été reçu par le commandement de la base et la hiérarchie militaire. À la réunion avaient pris place le ministre de la Défense, le général d’armée Salifou Modi, et le chef d’état-major des armées, le général de division Moussa Salaou Barmou. Le chef de l’État a ensuite visité le théâtre de l’attaque et rencontré les agents engagés dans la riposte, avant de s’adresser à la presse.

Face aux journalistes, le président a qualifié l’assaut d’« infiltration par des mercenaires téléguidés » et a renouvelé des accusations antérieures visant des pays qu’il estime hostiles au Niger. Il a notamment mis en garde, en citant nommément Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, affirmant que ces responsables étaient les « sponsors » des groupes armés impliqués dans l’attaque, et félicitant simultanément les militaires pour leur réaction rapide.

Déroulement de l’attaque et bilan communiqué

Le ministère de la Défense a précisé dans un communiqué que l’assaut s’est produit aux environs de 00 h 20 et que les assaillants circulaient à moto, phares éteints, avant d’engager le dispositif de la base. Le texte officiel indique que la manœuvre adverse a été repoussée « dans la vingtaine de minutes » grâce à la coordination entre le dispositif de sécurité de la base et les forces de défense et de sécurité de la ville de Niamey, avec un appui mentionné comme providentiel de partenaires russes présents sur le site.

Les autorités ont fait état de quatre militaires blessés et de dégâts matériels, incluant des munitions mises à feu. Lors de leur repli, les assaillants ont également ouvert le feu de façon imprécise sur des aéronefs civils: trois appareils ont été visés, dont deux appartenant à la compagnie Asky, sans qu’il soit fait état de passagers blessés dans les informations communiquées.

Le ministère affirme que vingt personnes impliquées dans l’attaque ont été neutralisées; leurs corps ont été présentés à l’antenne de la télévision nationale (RTN). Parmi ces dépouilles, les autorités ont signalé la présence d’un ressortissant français, sans autre précision sur son identité, son attribution ou les circonstances précises de sa présence sur le terrain.