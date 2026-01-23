Moscou exige le départ des troupes ukrainiennes du Donbass pour régler le conflit

Ce vendredi 23 janvier, le Kremlin a exigé le retrait des forces ukrainiennes de l’est de l’Ukraine, qualifiant ce mouvement de condition préalable à toute avancée durable dans le dossier ukrainien, a rapporté l’AFP. La déclaration intervient à la veille d’une réunion tripartite attendue à Abu Dhabi, qui doit rassembler des représentants de Moscou, de Kiev et de Washington.

Au cours d’un point presse, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a insisté sur la nécessité pour les troupes ukrainiennes de quitter le Donbass. Selon lui, sans résolution de la «question territoriale», il serait illusoire d’espérer un accord de long terme entre les parties.

Les propos de M. Peskov s’inscrivent dans un contexte diplomatique tendu, marqué par des tentatives de médiation internationale et des discussions bilatérales répétées entre Moscou, Kiev et leurs partenaires occidentaux en vue d’une désescalade.

La demande de retrait formulée par le Kremlin

Interrogé par la presse, Dmitri Peskov a clairement posé le retrait des forces ukrainiennes du Donbass comme une exigence préalable. «Les forces armées ukrainiennes doivent quitter le Donbass, elles doivent s’en retirer. C’est une condition très importante», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que «sans règlement de la question territoriale (…) il est inutile d’espérer la conclusion d’un accord de long terme».

Cette prise de position officielle souligne l’importance que Moscou attribue à la maîtrise du territoire contesté comme élément central de toute négociation. Le Kremlin encadre ainsi les discussions diplomatiques en posant une condition de fond liée au statut et au contrôle du Donbass.

Contexte historique et enjeux de la réunion à Abu Dhabi

Le Donbass, région située dans l’est de l’Ukraine et englobant notamment les oblasts de Donetsk et de Luhansk, est au cœur d’un conflit armé opposant forces ukrainiennes et groupes séparatistes prorusses depuis 2014. Les accords de Minsk de 2014-2015 visaient à instaurer un cadre de règlement, mais n’ont jamais abouti à une paix durable.

La montée en intensité des hostilités depuis 2022, avec l’intervention militaire russe à grande échelle, a relancé les discussions internationales. La réunion tripartite annoncée à Abu Dhabi doit permettre des échanges entre Moscou, Kiev et Washington, chacun présentant des objectifs et des exigences différentes concernant les conditions d’un cessez-le-feu et les garanties de sécurité.

Au-delà des dimensions politiques et militaires, les enjeux humanitaires et la protection des populations civiles demeurent au centre des préoccupations internationales. Les discussions attendues à Abu Dhabi devraient aborder, selon les organisateurs, les modalités de retrait, la sécurité des zones concernées et les mécanismes de vérification, même si les contours précis de l’ordre du jour n’avaient pas été rendus publics au moment des déclarations du Kremlin.

La position russe, telle qu’exprimée par Dmitri Peskov, fixe un cadre exigeant pour la suite des négociations et pose la question du calendrier et des conditions dans lesquelles pourraient se tenir des pourparlers plus larges entre les parties impliquées.