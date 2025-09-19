PAR PAYS
Mondial de pétanque: le Bénin contraint au forfait pour cause de visas

Bénin - Sport
Par Edouard Djogbénou
51e édition du Championnat du Monde de Pétanque Le Bénin représenté par quatre Guépards Ã  Dijon
Coup dur pour la pétanque béninoise. Champion en titre, le Bénin ne défendra finalement pas sa couronne au Championnat du monde individuel et double, qui se tient à Rome jusqu’au 21 septembre.

En cause, des problèmes administratifs liés à l’obtention des visas. Selon les informations recueillies, seuls deux joueurs: Marcel Gbétable et Marcel Bio, vice-champions du monde en doublette ont réussi à rallier l’Italie. Le reste de la délégation, dont l’équipe féminine, est restée bloqué à Cotonou, rendant impossible la participation officielle du pays.

La Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) impose en effet une présence complète des délégations pour valider les engagements. L’absence d’une partie de l’équipe a donc contraint le Bénin à déclarer forfait.

D’après plusieurs sources, ce couac serait lié à un démarrage tardif des démarches de demande de visa. Une situation d’autant plus regrettable que le Bénin faisait figure de favori après ses récentes performances sur la scène internationale.

