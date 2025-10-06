Nigeria

Mondial 2026 (Q): mauvaise nouvelle pour le Nigeria avant le choc contre le Bénin

Blessé au ligament syndesmose avec le Werder Brême, le défenseur nigérian manquera les prochains matchs des Super Eagles contre le Lesotho et le Bénin.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
561 vues
Des-joueurs-du-Nigéria-célèbrent-leur-but_
Des-joueurs-du-Nigéria-célèbrent-leur-but_
1 min de lecture
Google News Commenter
LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité

Le défenseur du Werder Brême, Felix Agu, ne participera pas aux prochaines rencontres de qualification du Nigeria pour la Coupe du Monde 2026 face au Lesotho et au Bénin.

Victime d’une blessure au ligament syndesmose lors de la victoire 1-0 du Werder contre St. Pauli le week-end dernier, le latéral nigérian a dû céder sa place à Isaac Schmidt peu avant la pause. Le club allemand a confirmé, dans un communiqué publié lundi, que le joueur serait indisponible pour plusieurs mois.

À lire aussi : Mondial 2026 (Q): la liste du Lesotho contre le Nigeria et le Zimbabwe

Le sélectionneur des Super Eagles, Eric Chelle, devra donc rapidement désigner un remplaçant avant le déplacement au Lesotho vendredi, suivi de la réception du Bénin mardi prochain au stade international Godswill Akpabio d’Uyo.

À NE PAS MANQUER