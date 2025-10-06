Mondial 2026 (Q): mauvaise nouvelle pour le Nigeria avant le choc contre le Bénin

Blessé au ligament syndesmose avec le Werder Brême, le défenseur nigérian manquera les prochains matchs des Super Eagles contre le Lesotho et le Bénin.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le défenseur du Werder Brême, Felix Agu, ne participera pas aux prochaines rencontres de qualification du Nigeria pour la Coupe du Monde 2026 face au Lesotho et au Bénin.

Victime d’une blessure au ligament syndesmose lors de la victoire 1-0 du Werder contre St. Pauli le week-end dernier, le latéral nigérian a dû céder sa place à Isaac Schmidt peu avant la pause. Le club allemand a confirmé, dans un communiqué publié lundi, que le joueur serait indisponible pour plusieurs mois.

À lire aussi : Mondial 2026 (Q): la liste du Lesotho contre le Nigeria et le Zimbabwe

Le sélectionneur des Super Eagles, Eric Chelle, devra donc rapidement désigner un remplaçant avant le déplacement au Lesotho vendredi, suivi de la réception du Bénin mardi prochain au stade international Godswill Akpabio d’Uyo.