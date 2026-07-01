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Mondial 2026 : pari gratuit États-Unis – Bosnie-Herzégovine, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de États-Unis – Bosnie-Herzégovine, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match États-Unis VS Bosnie-Herzégovine, le 02/07/2026 01:00, stade San Francisco Bay Area Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 02/07/2026 01:00 au San Francisco Bay Area Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

États-Unis
A venir San Francisco Bay Area Stadium
Bosnie-Herzégovine
02/07/2026 01:00 16es de finale

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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