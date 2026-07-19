Émilie Tran Nguyen taclée par Béatrice Rosen après une accusation sur une transaction de cocaïne à Paris

Une rumeur explosive secoue le paysage médiatique français : Émilie Tran Nguyen, journaliste et chroniqueuse réputée notamment pour sa participation à l’émission C à Vous sur France 5, serait impliquée dans une affaire de stupéfiants à Paris. Selon des révélations relayées abondamment sur les réseaux sociaux par le journaliste Clément Garin et confirmées par plusieurs sources, la journaliste aurait été arrêtée en flagrant délit lors d’une transaction de cocaïne à la mi-juin 2026. Cette arrestation présumée aurait entraîné son exclusion immédiate et définitive du groupe France Télévisions, où elle occupait un rôle important et jouissait d’une bonne notoriété.

Les rumeurs ont rapidement pris de l’ampleur, provoquant un vif débat public, notamment sur la plateforme X où les témoignages et accusations se sont multipliés. Dans ce contexte, l’actrice et ancienne chroniqueuse Béatrice Rosen s’est également exprimée en dénonçant ce qu’elle qualifie de « petite caste de tox/cocaïnés ». Une accusation virulente adressée aux personnalités du monde médiatique censées donner des leçons de morale, accentuant la polémique.

Il convient néanmoins de rappeler que ces accusations n’ont été ni confirmées ni infirmées par France Télévisions ni par Émilie Tran Nguyen elle-même. La présomption d’innocence reste donc de rigueur en attendant des clarifications officielles sur cette affaire.

Une interpellation en flagrant délit et une réaction immédiate du groupe France Télévisions

Les faits rapportés par Clément Garin indiquent qu’Émilie Tran Nguyen aurait été interceptée par un agent de police en civil lors d’une transaction de stupéfiants dans les rues parisiennes, à la mi-juin. Ce contrôle aurait mené à son placement en garde à vue au commissariat. La nature exacte de l’infraction concerne l’achat présumé de cocaïne, une accusation très grave dans le contexte légal français.

Informée de l’événement, la direction de France Télévisions aurait alors décidé de suspendre la journaliste, mettant fin à sa collaboration avec le groupe sans préavis. Cette décision, relayée par plusieurs médias, a surpris un grand nombre d’observateurs étant donné la position confortable et la popularité dont jouissait Émilie Tran Nguyen au sein du service public audiovisuel.

Par ailleurs, le groupe France Télévisions a annoncé publiquement que la journaliste ne serait plus visible à la rentrée 2026 dans la case du dimanche soir sur France 5, cas qui correspondait à son programme. Pour pallier cette absence, la chaîne a prévu de renforcer la diffusion de documentaires et d’étendre la programmation du magazine C Politique. Ces mesures visent à combler l’espace laissé vacant par le départ imprévu de la chroniqueuse.

Les déclarations controversées de Béatrice Rosen sur les réseaux sociaux

Dans la foulée de ces révélations, Béatrice Rosen est intervenue publiquement sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. Sans nommer directement Émilie Tran Nguyen, elle a dénoncé « cette petite caste de tox/cocaïnés » qu’elle accuse de prêcher la morale à la société. Son message a suscité de nombreuses réactions en raison de sa virulence et de la portée de ses propos.

Elle a poursuivi en critiquant l’utilisation de l’argent public — notamment les fonds issus des impôts — pour soutenir des personnalités médiatiques qu’elle qualifie de moralisatrices sur le ton médical et éthique. Béatrice Rosen a enchaîné en établissant un parallèle avec la crise sanitaire du Covid-19, évoquant sa « nausée » face au soutien affiché par cette « caste » à la suspension prolongée des soignants non vaccinés, qui ont été privés de revenus pendant 606 jours.

Aucune réaction officielle ni d’Émilie Tran Nguyen ni de France Télévisions n’a été communiquée pour l’instant concernant ces accusations et controverses médiatiques. L’affaire demeure pour le moment au stade des rumeurs amplifiées par le canal des réseaux sociaux et des médias numériques.