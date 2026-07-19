Jul, Gims et Théodora se produisent à l’Azura Festival de Fréjus pour une grande première

Du 30 juillet au 1er août 2026, l’Azura Festival — anciennement la Nuit du Son des Guitares — investit la Base Nature François Léotard à Fréjus pour trois soirées de concerts en plein air. La programmation réunit trois têtes d’affiche : Jul, Théodora et Gims, positionnant l’événement comme un rendez-vous majeur de l’été musical sur la Côte d’Azur.

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 30 juillet par Jul, le rappeur marseillais comptant de multiples disques de diamant. Son showcase, programmé en plein air, affiche d’ores et déjà complet selon les informations de la billetterie. L’artiste sera accompagné du DJ Yann Muller ainsi que d’une équipe de danseurs et de musiciens — saxophonistes et percussionnistes — pour un set conçu pour la scène de la Base Nature.

Le vendredi 31 juillet, la scène accueillera Théodora, présentée comme une révélation de la pop urbaine francophone. L’artiste, décrite dans la communication de l’événement comme maîtresse d’un univers visuel et musical particulier, est programmée pour livrer son spectacle au public de Fréjus. La programmation se poursuivra le samedi 1er août avec Gims, ancien leader de la Sexion d’Assaut, chargé de clôturer le festival avec un répertoire centré sur ses tubes populaires.

Le site, l’accueil et la billetterie

L’Azura Festival se tient sur l’aire sécurisée de la Base Nature François Léotard, un site offrant une vue sur la Méditerranée et des aménagements pour accueillir des publics variés. La configuration comprendra une fosse pour les spectateurs debout, des tribunes assises et des espaces VIP. Des zones de restauration et des bars lounge sont prévus pour les pauses entre les concerts.

L’édition 2025 avait rassemblé plus de 30 000 spectateurs, chiffre cité dans la présentation de l’événement pour illustrer son précédent succès. Pour 2026, la billetterie est signalée comme très sollicitée, avec des pass disponibles sur deux ou trois jours et des places individuelles selon les catégories proposées par les organisateurs. Le showcase de Jul est mentionné comme vendu complet au moment des communications publiques.

Les espaces VIP, décrits comme particulièrement prisés, seront accessibles selon les formules vendues et pourraient accueillir des personnalités et des influenceurs, information relayée par les réseaux autour de l’événement. Les organisateurs ont précisé la présence d’installations de confort et de dispositifs de sécurité adaptés au site, sans toutefois détailler publiquement la capacité d’accueil exacte pour l’édition 2026.

Les trois jours de programmation proposeront successivement des univers musicaux distincts — rap marseillais, pop urbaine francophone et répertoire grand public de Gims — répartis sur une unique grande scène en plein air, face à la mer.