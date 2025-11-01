Mondial 2026: Alex Iwobi croit à la qualification du Nigeria

Le milieu offensif de Fulham, Alex Iwobi, se dit convaincu que les Super Eagles du Nigeria décrocheront leur billet pour la Coupe du monde 2026, malgré un parcours qualificatif semé d’embûches.

Après un début de campagne compliqué, le Nigeria est parvenu à arracher sa place pour les barrages de la zone Afrique, terminant deuxième du groupe C, juste derrière l’Afrique du Sud. Sous la direction d’Eric Chelle, les Super Eagles ont retrouvé de la cohésion et un certain élan au moment crucial.

Le 13 novembre prochain, les coéquipiers d’Alex Iwobi affronteront les Panthères du Gabon à Rabat (Maroc) en demi-finale des barrages, avec l’objectif clair d’obtenir l’un des précieux tickets pour le Mondial 2026. Interviewé par CNN, l’ancien joueur d’Arsenal et d’Everton s’est montré confiant quant aux chances de sa sélection :

« Nous avons réussi à nous sauver de la mort », a-t-il déclaré. « Nous savons que nous avons les joueurs et les capacités pour rivaliser avec n’importe quelle équipe au monde. » Iwobi n’a pas manqué de rappeler la qualité du vivier nigérian :

« Nous avons dans nos rangs le meilleur joueur africain de l’année dernière, Ademola Lookman, et celui de l’année précédente, Victor Osimhen. Ce serait dommage de ne pas se qualifier, mais nous sommes très confiants. Il ne nous reste plus qu’à le prouver. »

Les Super Eagles, quintuple qualifiés pour une phase finale de Coupe du monde, entendent bien poursuivre la tradition. Pour Alex Iwobi, la mission est claire : ramener le Nigeria parmi les géants du football mondial en 2026.