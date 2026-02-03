Mi-temps Coupe du Roi : le Barça devant Albacete

Mardi soir, le FC Barcelone mène à la pause contre Albacete dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi, avec un avantage d’un but à zéro après les 45 premières minutes. Les Catalans ont su imposer leur rythme et trouver l’ouverture avant la mi-temps.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La formation d’Albacete avait choisi d’adopter une posture défensive pour contenir les offensives blaugrana, mais elle n’a pas tenu le coup pendant toute la première période. À la 39e minute, une action collective du Barça a permis à Lamine Yamal de tromper le gardien adverse, déclenchant les célébrations côté catalan.

Avant la fin de la première mi-temps, Albacete a tenté de revenir au score mais les Espagnols n’ont pas réussi à concrétiser leurs meilleurs instants. Le match restait ouvert et intense, les deux équipes se livrant physiquement et tactiquement.