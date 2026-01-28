Mère interpellée pour empoisonnement présumé de ses trois enfants

Linet Munala, une femme kényane, a été arrêtée à Machakos après la découverte des corps de ses trois enfants, victimes d’un empoisonnement présumé, ont rapporté des médias locaux. Le mari de la suspecte se trouvait à Nairobi au moment des faits; la police a retrouvé la scène du domicile familiale dans un état de désordre et la mère est actuellement en détention au commissariat de Mlolongo.

Selon un article du Kenyan Times relayé par des voisins, les enquêteurs évoquent comme possible déclencheur des accusations d’infidélité dirigées contre la suspecte, qui auraient alimenté des tensions au sein du couple. Les éléments rapportés sur place indiquent que la nourriture des enfants aurait été volontairement contaminée par une substance toxique.

À leur arrivée, les forces de l’ordre ont décrit un intérieur « chaotique » : des aliments répandus, des fournitures scolaires et des vêtements éparpillés sur le sol. Une partie du poison présumé aurait été observée sur une table au domicile, selon les mêmes sources.

Déroulement des faits, découvertes et témoignages

La police indique que la substance toxique avait été mélangée à une bouillie préparée pour les enfants. Les corps des trois mineurs ont été découverts à des emplacements distincts dans l’appartement : les jumeaux trouvés ensemble sur un lit, et leur frère aîné allongé sur un autre lit, d’après les informations rendues publiques par les enquêteurs et des témoins oculaires.

Une voisine a déclaré que, peu après les événements, Linet Munala lui avait demandé d’aller vérifier l’état des enfants. « Lorsque je suis allée à la maison, elle m’a dit que l’ami de son mari avait appelé pour dire qu’il serait en retard à Nairobi, puis elle a commencé à affirmer que son mari la trompait », a raconté cette riveraine, citée par la presse.

Un autre témoin du quartier a précisé qu’un message aurait ensuite été communiqué par l’intermédiaire d’une sœur : « Une sœur est venue avec un message de la mère des enfants, disant que Mama Aden lui avait écrit pour nous demander d’aller voir ce qui se passait dans la maison », a-t-il indiqué à des reporters.

Les autorités locales ont procédé à l’arrestation de Linet Munala et elle est retenue au commissariat de Mlolongo. Aucune date n’a été officiellement communiquée concernant une éventuelle inculpation formelle ni sur la suite de la procédure judiciaire. Le Kenyan Times est la source principale des informations rendues publiques à ce stade.