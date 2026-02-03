Mercato hivernal 2026 football : Semenyo et Lookman parmi les meilleurs transferts africains

Le mercato d’hiver 2025-2026 a une nouvelle fois mis en lumière l’importance croissante des footballeurs africains sur le continent européen. Entre transferts aux montants significatifs, prêts pensés pour le développement et recrutements orientés vers l’avenir, plusieurs opérations ont marqué les discussions dans les clubs et les médias.

Parmi ces transactions, le transfert d’Antoine Semenyo constitue l’opération la plus médiatisée. L’attaquant ghanéen a quitté Bournemouth pour rejoindre Manchester City contre une somme située autour de 70 à 75 millions d’euros. Recruté sur la base d’un engagement permanent, Semenyo a rapidement répondu aux attentes en inscrivant quatre buts et en délivrant une passe décisive lors de ses cinq premières apparitions sous ses nouvelles couleurs, illustrant la confiance placée en lui par l’encadrement mancunien.

Autre mouvement notable : Ademola Lookman, qui a fait le trajet de l’Atalanta Bergame vers l’Atlético Madrid. L’opération, évaluée à près de 35 millions d’euros hors éventuels bonus, renforce le secteur offensif des Colchoneros et confirme la place du joueur nigérian parmi les éléments africains les plus en vue de la fenêtre hivernale.

Autres transferts africains marquants

Evann Guessand (Côte d’Ivoire) a été prêté d’Aston Villa à Crystal Palace avec une possibilité d’achat, une solution destinée à lui assurer plus de minutes en Premier League et à apporter une option offensive supplémentaire à Palace.

Jérémie Boga (Côte d’Ivoire) retrouve la Serie A sous la forme d’un prêt de l’OGC Nice vers la Juventus, transaction accompagnée d’une option permettant un transfert permanent estimé à environ 5 millions d’euros.

Yassir Zabiri (Maroc) a quitté le championnat portugais pour s’engager définitivement avec le Stade Rennais, pour une somme proche de 10 millions d’euros ; le jeune attaquant est vu comme un pari sur l’avenir.

Seko Fofana (Côte d’Ivoire) a été envoyé en prêt du Stade Rennais au FC Porto jusqu’à la fin de la saison, tandis que Terem Moffi (Nigeria) quitte Nice pour Porto en prêt également, avec une option d’achat incluse.

Himad Abdelli (Algérie) change de cap et signe définitivement à l’Olympique de Marseille en provenance d’Angers. Arthur Masuaku (RD Congo) a été prêté par Sunderland au RC Lens, et Simon Adingra (Côte d’Ivoire) a rejoint l’AS Monaco sous la même formule depuis Sunderland.