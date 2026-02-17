Megève : nos hôtels 4 étoiles préférés

Megève, au cœur du domaine Évasion Mont‑Blanc (400 km de pistes), s’impose comme une station alliant tradition savoyarde et offres contemporaines : hébergements intimistes, tables gastronomiques, spas et activités hiver/été. Cet aperçu présente les adresses ouvertes toute l’année et ce qu’elles apportent aux skieurs, familles et amateurs de gastronomie.

Station historique, Megève propose en hiver une palette d’activités — ski, raquettes, spas et shopping — et, hors saison, des promenades et sorties de montagne. Plusieurs établissements y jouent la carte du service personnalisé et d’une décoration pensée pour faire dialoguer l’identité locale et des références design contemporaines.

Ci‑dessous, une sélection d’hôtels qui incarnent cette diversité d’offres : boutique‑hôtels de charme, chalets familiaux, adresses rétro et maisons rénovées offrant restaurants et équipements bien‑être.

Hôtels et atouts à Megève

Hôtel Mont Blanc (collection Maisons & Hôtels Sibuet) : hôtel 4 étoiles de 38 chambres et suites, l’établissement historique, érigé en 1849, conserve une fresque de Jean Cocteau dans la salle à manger. La rénovation récente, signée François Dumas, mêle lignes années 50‑60 et vieux bois savoyard, avec mobilier Guillerme et Chambron et céramiques de Vallauris. Plusieurs chambres disposent de balcon ou terrasse sur la place du village. Le Mont‑Blanc propose un salon de thé, le bar Les Enfants Terribles et la brasserie Relais Mont‑Blanc, axée sur des spécialités alpines et influences italiennes, suisses et autrichiennes. Le spa Pure Altitude complète l’offre avec piscine intérieure, jacuzzi et sauna, dans un décor blanc polaire.

Les Loges Blanches : hôtel 4 étoiles composé de neuf chalets et 61 unités (du 22 m² aux suites familiales de 45 m²) intégrant madriers centenaires et pierres sèches. Les chambres‑appartements incluent kitchenettes, salons cathédrale et terrasses, pensés pour l’autonomie des familles. L’établissement propose un kids club, prêts de luges, navettes gratuites vers les pistes et une piscine extérieure chauffée à 30 °C. La Table des Cochers met à l’honneur une cuisine savoyarde (fondue en miche primée au Festival Toquicimes 2025) et le Bar des Cochers sert cocktails pour l’after‑ski. Le spa Cinq Mondes possède trois cabines et un sauna nordique.

Mamie Megève : hôtel 4 étoiles du groupe 369° Hôtels & Maisons, situé dans le quartier des Pettoreaux, avec 60 chambres de 22 à 45 m², toutes dotées de balcon et de lits king‑size. L’univers décoratif rétro‑pop mise sur des pièces chinées, tartan et tapis en peau de mouton. L’hôtel ne propose pas de restaurant complet ni de spa, mais offre des en‑cas (fromages, bocaux, soupes, desserts maison), un ski‑room généreux et des navettes vers les pistes.

Au Coin du Feu : ancien chalet des années 30 repris par Nicolas Grivet, il compte 22 chambres uniques, certaines offrant vue sur le Mont‑Blanc. Une aile rend hommage à l’architecte Henry‑Jacques Le Même avec meubles d’époque restaurés. Le restaurant Saint‑Nicolas, installé dans une salle voûtée en pierre, sert une cuisine alpine rénovée sous la direction de Sébastien Tasset, avec une carte mêlant noix de Saint‑Jacques, cannellonis artichaut‑foie gras‑truffe et plats de volaille.

Cœur de Megève : maison familiale modernisée par les Kampf et décorée par Sybille de Margerie, l’établissement propose 39 chambres et suites (14 à 48 m²) et un parti pris contemporain — noyer brossé, pierre bleue et salles de bains en cuivre patiné. Le restaurant ouvert sur la rue décline une carte loin des clichés alpins (turbot rôti, linguine truffées, burgers sophistiqués) et le spa Grown Alchemist, en sous‑sol, propose deux cabines de soins et des massages.