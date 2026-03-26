Mauritanie : à Zerouate, arrestations massives de migrants, notamment des Maliens

La politique gouvernementale mauritanienne visant à freiner l’immigration irrégulière, lancée il y a plusieurs mois, se poursuit avec fermeté. Dans le nord du pays, à Zouerate, les autorités multiplient les contrôles et les expulsions d’étrangers en situation irrégulière.

Ces dernières semaines, le bureau en charge de la lutte contre l’immigration clandestine a intensifié ses opérations dans cette ville minière proche du Maroc et du Sahara occidental. Les inspections visent prioritairement les travailleurs employés sans papiers, notamment dans les exploitations aurifères et sur les chantiers locaux.

Les vérifications se déroulent souvent sans préavis et peuvent conduire à des perquisitions à domicile, provoquant inquiétude et tension parmi la population. Une ressortissante guinéenne rapporte qu’au cours d’une descente policière le 9 mars, de nombreux Maliens et des Sénégalais ont été interpellés ; elle estime que parmi les Guinéens, trois hommes ainsi qu’une femme accompagnée d’enfants ont également été arrêtés, empêchant les habitants de circuler librement.

Du côté de la communauté malienne, Cheick Tidiane Faye signale qu’environ cinquante personnes auraient été appréhendées. La diaspora malienne à Zouerate compterait près de 1 500 personnes, dont un grand nombre travaille dans l’informel sans laissez-passer ni contrat officiel, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux mesures de police.

Régularisation difficile et retours forcés

Pour M. Faye, la situation tient essentiellement à un vide administratif avec l’absence de contrats de travail et de permis qui empêchent la mise en règle de ces travailleurs. Il a tenté d’alerter et de sensibiliser le wali, gouverneur de Zouerate, afin d’obtenir des solutions pour ses compatriotes.

En attendant d’éventuelles démarches de régularisation, les personnes interpellées sont transférées vers Nouakchott, d’où elles sont ensuite renvoyées vers leurs pays d’origine, selon les procédures engagées par les autorités mauritaniennes.