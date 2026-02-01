Mathieu Kassovitz pousse un coup de gueule contre l’école française

Mathieu Kassovitz remet en cause les horaires scolaires actuels et dénonce le rythme matinal imposé aux jeunes enfants, estimant qu’il est inadapté et contre-productif. Dans une interview accordée au podcast Mon école, mes profs et moi diffusé sur RMC, l’acteur et réalisateur a critiqué l’obligation de lever les enfants très tôt, notamment en hiver, et a relié ces pratiques à des difficultés d’apprentissage.

Lors de cet entretien, Mathieu Kassovitz a exprimé son indignation face à des obligations horaires qu’il juge « pas normales » pour des enfants : « Obliger les mômes à se lever à 7 heures du matin en hiver, pour aller à l’école en 8 heures. Leurs cerveau n’est pas en train de fonctionner », a-t-il déclaré. Le cinéaste a rappelé ses propres souvenirs d’enfant parcourant des trajets matinaux sous la pluie et le froid pour prendre le bus scolaire : « Sous la pluie et le froid. C’est pas normal qu’on fasse ça à des enfants. Ce n’est pas normal », a-t-il ajouté.

Pour Kassovitz, ces contraintes horaires participent à un modèle éducatif hérité d’une autre époque et incompatible avec les besoins actuels des élèves : « On n’est plus dans les années 50. Et on a toujours l’éducation des années 50 », a-t-il indiqué, estimant que forcer de jeunes enfants à des réveils précoces peut conduire à l’échec scolaire plutôt qu’à la réussite.

Choix éducatif personnel : des enfants scolarisés dans une école alternative

Les critiques de l’acteur sur le système éducatif s’accompagnent d’un choix personnel : en 2024, Mathieu Kassovitz a dit avoir scolarisé ses enfants dans une « école alternative ». Interrogé par La Nouvelle République, il a précisé avoir retiré ses enfants du système éducatif classique pour les inscrire à l’école Decroly, un établissement situé à Saint-Mandé (Val-de-Marne).

Decroly, selon les éléments rapportés, se distingue par l’absence de notation traditionnelle et par une approche pédagogique fondée sur trois principes — l’observation, l’association et l’expression — comme l’expliquait la conseillère principale d’éducation (CPE) il y a huit ans. L’école met l’accent sur d’autres modalités d’apprentissage que l’évaluation chiffrée et sur des méthodes censées respecter les rythmes des enfants.

Mathieu Kassovitz est père de plusieurs enfants. Il a eu Carmen en 2002, issue de son union avec l’actrice Julie Maudeuch ; Carmen est aujourd’hui actrice et apparaît notamment dans la série Stalk de France TV. Le réalisateur a ensuite eu deux autres enfants, Max et Ava, nés de sa relation avec le mannequin Aurore Lagache. La famille réside à Saint-Mandé, près de l’établissement Decroly où les enfants ont été inscrits.

Dans ses interventions publiques, Kassovitz relie son expérience personnelle d’ancien élève aux choix qu’il a faits pour la scolarité de ses enfants, en pointant une inadéquation entre les pratiques scolaires actuelles et ce qu’il estime être les besoins contemporains des jeunes élèves.