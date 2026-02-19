Maroc : CAN 2025 — peines de 3 mois à 1 an prononcées contre 18 supporters sénégalais arrêtés

Jeudi 19 février 2026, un tribunal de Rabat a rendu sa décision après le procès de supporters interpellés lors des incidents qui ont éclaté à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations opposant le Maroc au Sénégal.

Au total, dix-neuf personnes ont été jugées : dix-huit supporters sénégalais et un ressortissant français. La cour a prononcé des peines d’emprisonnement ferme dont la durée varie de trois mois à un an selon les prévenus.

Les faits reprochés remontent aux heurts survenus pendant la rencontre finale ; les personnes arrêtées avaient été placées en détention avant d’être renvoyées devant la justice pour être entendues sur leur participation aux violences.

Les conseils des mis en cause ont annoncé qu’ils allaient interjeter appel de ces condamnations, indiquant que la procédure se poursuivra devant les juridictions supérieures.

Enjeux judiciaires et réactions

Le jugement à Rabat intervient dans un contexte de forte attention médiatique et diplomatique, la présence de supporters étrangers ayant attiré l’intérêt des autorités et des observateurs internationaux.

Les avocats de la défense prévoient de contester le bien-fondé des décisions rendues en première instance, ce qui devrait entraîner de nouvelles audiences et prolonger le volet judiciaire de ces événements.