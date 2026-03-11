Mariés au premier regard : la mariée transportée d’urgence après avoir été poussée dans la piscine par son nouveau mari

Mariés au premier regard Belgique a vécu une séquence inquiétante lors du récent voyage de noces de Cindy et Gaël : ce qui devait être un moment de détente sur l’île de Rhodes a tourné au drame après une plaisanterie au bord d’une piscine, entraînant une douleur aiguë chez la jeune mariée et son transport à l’hôpital pour des examens.

Le format du programme belge reprend le concept de la version originale : des célibataires sont mis en couple par des experts sur la base d’une compatibilité scientifique et se marient sans s’être rencontrés auparavant. Le voyage de noces fait partie des étapes filmées du parcours des candidats, censée permettre aux couples de se découvrir hors du contexte cérémoniel.

Pour leur séjour, Cindy et Gaël ont choisi Rhodes, dans la mer Égée. Dans l’épisode, la jeune mariée décrit leur hébergement comme particulièrement favorable à l’intimité du couple : « À l’hôtel, on a une magnifique chambre et on a cette chance d’avoir notre propre petite piscine privée sur le toit juste au-dessus de notre chambre ». C’est autour de cette piscine privée que l’incident s’est produit.

Une plaisanterie qui tourne mal

Après une journée d’activités, l’ambiance était décrite comme « très bon enfant » et les deux candidats se détendaient près de l’eau. Lors d’un geste qu’il présentera ensuite comme une maladresse, Gaël pousse Cindy dans la piscine. Selon ses propres mots : « J’ai mal maîtrisé la façon dont je l’ai poussée. Et là, elle s’est fait bien mal quand même. »

Immédiatement après la chute, Cindy ressent une douleur importante et diffuse : « Je sens directement qu’il y a un truc qui ne va pas. Je me rends compte que ça me lance de la nuque jusque dans les épaules et le haut du dos, tout le dessus de la poitrine », dit-elle face aux caméras, ajoutant que l’état de ses bras devenait « un peu compliqué ». Devant la persistance de la douleur, la production et le couple décident qu’elle doit se rendre à l’hôpital pour vérification.

Sur le tournage, Gaël se montre visiblement affecté par l’accident et exprime des remords : « Je culpabilise, je me dis : quel imbécile je suis pour avoir fait ça ! Je suis inquiet et clairement, je ne me sens pas bien », confie-t-il. Il propose d’accompagner sa femme, mais Cindy choisit de se rendre seule aux examens médicaux.

La séquence a été relayée sur les réseaux sociaux, où elle a suscité plusieurs réactions. Certains internautes ont manifesté leur inquiétude pour Cindy, d’autres ont exprimé leur incompréhension face au geste de Gaël. L’épisode a ainsi relancé les discussions autour des risques inhérents aux situations filmées et à la mise en scène des moments privés des candidats.