Marché de gros du Grand Nokoué: l’aménagement d’entrepôts ouverts aux privés

Le gouvernement béninois lance un appel à manifestation d’intérêt pour l’aménagement d’entrepôts privés à Calavi, dans le cadre du projet de plateforme logistique et marché de gros agroalimentaire du Grand Nokoué.

L’objectif est d’attirer des investisseurs privés afin de doter la zone d’espaces de stockage modernes nécessaires à la structuration de la chaîne logistique nationale.

Le projet mobilise un terrain de 60 hectares dans le périmètre du Grand Nokoué. Sur ce domaine, 35 hectares seront affectés à la plateforme logistique du Port autonome de Cotonou, tandis que les 25 hectares restants sont ouverts aux investisseurs privés souhaitant construire des entrepôts ou d’autres installations de stockage.

Modalités et conditions pour les investisseurs

Les promoteurs intéressés (personnes physiques ou morales) doivent soumettre un dossier de candidature. Ce dossier doit inclure : une lettre de demande précisant la superficie souhaitée, une note de présentation du projet, incluant le coût estimatif TTC, les sources de financement, et le délai de réalisation.

Une caution de 50 000 FCFA par m² est exigée avant la signature du bail de construction. Cette caution sera restituée une fois les travaux achevés, à condition que le cahier des charges et les délais aient été respectés.

Le délai maximal alloué pour l’exécution des travaux est de douze mois. De plus, pour encourager la participation, un loyer symbolique d’un franc CFA par an est proposé pour les cinq premières années d’exploitation.

- Publicité-

Les dossiers doivent être déposés avant le 30 octobre 2025 à 17 heures. Ils peuvent être remis au secrétariat de la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SIMAU), boulevard Saint-Michel, Cotonou, ou envoyés par courriel à [email protected].

Ce dispositif s’inscrit dans la vision stratégique du gouvernement pour moderniser le secteur agroalimentaire, améliorer la logistique, faciliter la conservation et le stockage des produits vivriers, tout en désengorgeant les marchés traditionnels tels que le marché de Dantokpa. Le futur marché de gros d’Akassato, vaste de 168 hectares, est un des piliers de cette transformation.