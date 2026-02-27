Manchester United: Ruben Amorim va empocher une petite fortune après son limogeage

Le licenciement de Ruben Amorim et de son staff pourrait représenter une facture totale de près de 27 millions de livres sterling pour Manchester United, selon des documents financiers déposés à la Bourse de New York.

La séparation entre Manchester United et Ruben Amorim s’annonce particulièrement onéreuse. Selon des documents financiers récemment déposés auprès de la Bourse de New York, le licenciement du technicien portugais et de son staff pourrait coûter jusqu’à 15,9 millions de livres sterling au club anglais. Amorim et ses cinq adjoints avaient été remerciés le 5 janvier dernier, après seulement quatorze mois passés sur le banc mancunien.

À la suite d’un entretien avec le directeur sportif Jason Wilcox et le directeur général Omar Berrada, l’entraîneur de 41 ans a déjà perçu une indemnité estimée à 10 millions de livres sterling. Mais la facture totale pourrait s’alourdir en fonction des clauses contractuelles, notamment si Amorim ne retrouve pas rapidement un poste.

Au final, entre les coûts liés à son recrutement et ceux de son éviction, l’addition pourrait grimper jusqu’à 27 millions de livres sterling pour les Red Devils. Un montant conséquent qui illustre une nouvelle fois le prix élevé de l’instabilité sportive au plus haut niveau.



