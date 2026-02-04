Manchester City rejoint Arsenal en finale de la Carabao Cup après avoir dominé Newcastle

Manchester City a validé sa présence en finale de la Carabao Cup en disposant de Newcastle sur le score de 3-1 lors de la demi-finale retour, mercredi. Après leur succès à l’aller, les joueurs de Pep Guardiola s’imposent au total 5-1 et décrochent un billet pour la grande finale face à Arsenal.

La rencontre a vite basculé en faveur des Citizens. À la 7e minute, Omar Marmoush trouve le chemin des filets pour donner l’avantage à son équipe, lançant parfaitement la rencontre en faveur des locaux.

City a ensuite creusé l’écart avant la pause. À la 29e minute, sur un ballon vivant aux abords de la surface, Marmoush s’élève et place une tête imparable dans la lucarne droite, signant un doublé. Peu après, Tijjani Reijnders trouve la cible d’une volée puissante qui frôle le cadre, illustrant la domination des Skyblues dans cette première période.

Newcastle tente de réagir sans renverser la vapeur

La deuxième période a vu Newcastle chercher à réduire le déficit et obtenir un sursaut d’espoir. À la 62e minute, Anthony Elanga, lancé dans la surface, expédie une frappe puissante qui finit sa course au fond après un rebond sur le poteau, réduisant la marge au tableau d’affichage.

Malgré ce but, Manchester City a continué d’appuyer. Erling Haaland, auteur de plusieurs tentatives, est passé tout près d’alourdir le score à la 82e minute mais sa tentative a heurté le poteau après une superbe réaction d’Aaron Ramsdale. Le portier de Newcastle s’est encore illustré peu après, repoussant une autre frappe dangereuse de l’attaquant norvégien à la 86e minute.

Solide sur l’ensemble des deux confrontations, Manchester City s’impose donc 3-1 mercredi et, avec un cumul de 5-1, s’offre une place en finale où l’attend Arsenal pour un duel très attendu.