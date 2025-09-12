PAR PAYS
Man United: «mauvaises performances, malchance», Amorim justifie le départ d’Onana

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Le gardien de but de Manchester United, André Onana@getty images
L’entraineur de Manchester United, Rúben Amorim, est revenu sur les raisons qui ont conduit au départ d’André Onana, prêté à Trabzonspor pour la saison 2025-2026.

Recruté à l’Inter Milan en 2023 pour succéder à David De Gea, André Onana n’a jamais réussi à s’imposer dirablement à Manchester United. Ses performances, jugées insuffisantes par les supporters, lui ont valu de nombreuses critiques, d’autant que les Red Devils ont terminé à une inquiétante 15e place de Premier League la saison dernière.

Cette année encore, le gardien de but camerounais n’a disputé qu’une seule rencontre officielle, marquée par l’élimination précoce en Carabao Cup contre Grimsby Town. Désormais, c’est l’international turc Altay Bayındır qui occupe les cages mancuniennes. Des contre-performances qui ont précipité son départ d’Old Trafford. Le portier des Lions Indomptables a été prêté à Trabzonspor en Turquie, jusqu’à la fin de la saison.

Face à la presse ce vendredi, à deux jours du derby de Manchester contre City, l’entraineur de Manchester United, Ruben Amorim a justifié ce départ de son joueur de 29 ans:
« André a fait du très bon travail à l’Inter, mais en tant que club, nous avions besoin d’un changement. Parfois, c’est difficile à expliquer : les performances, le moment, ou même un peu de malchance ont joué contre lui. Je lui souhaite sincèrement le meilleur pour la suite. »

