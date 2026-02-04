Mamelodi Sundowns et Stellenbosch qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe d’Afrique du Sud

Les affiches des 32es de finale de la Coupe d’Afrique du Sud ont tourné à l’avantage de Mamelodi Sundowns et Stellenbosch, qui ont toutes deux validé leur ticket pour le tour suivant après des succès 2-1 mercredi.

Les hommes de Sundowns ont dû patienter avant de prendre le dessus sur Gomora, tandis que Stellenbosch a renversé un duel intense face à Kaizer Chiefs, décrochant leur qualification grâce à une prestation solide en défense.

Ces rencontres ont offert un mélange d’occasions franches, de réalisme dans la surface et quelques moments décisifs en fin de première période et en début de seconde.

Déroulé des rencontres

À Loftus Versfeld, Mamelodi Sundowns a rapidement imprimé son rythme et monopolisé le ballon, mettant la défense de Gomora sous pression dès l’entame. Après plusieurs tentatives repoussées, Peter Shaululilé a ouvert le score juste avant la mi-temps, concluant une action bien construite. Gomora n’a pas dit son dernier mot et est parvenu à égaliser dans le temps additionnel de la première mi-temps, profitant d’une de ses rares opportunités.

La seconde période a vu Sundowns revenir avec davantage d’intensité offensives. Les locaux ont multiplié les assauts et, après une grosse alerte des visiteurs, Morena a finalement donné l’avantage décisif d’une tête croisée, permettant à son équipe de s’imposer 2-1 et de poursuivre l’aventure en coupe.

Du côté de Stellenbosch, la rencontre contre Kaizer Chiefs a été animée dès les premières minutes. Jabaar a déclenché les réjouissances à la 10e minute, bénéficiant d’un excellent service avant que Titus n’aggrave le score peu après la vingtième minute et ne donne un confort relatif aux siens. Kaizer Chiefs a tenté de revenir dans le match mais butait systématiquement sur une défense bien organisée.

La réaction des Chiefs est intervenue en seconde période sur penalty, transformé par Silva, mais les occasions de revenir au score ont été rares et l’égalisation manquée par Sirino a cruellement pesé. Dans le dernier quart d’heure, Stellenbosch s’est replié pour préserver son avance et a réussi à contrôler la fin de match pour s’assurer une place au prochain tour.