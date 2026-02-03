Mamadou Samassa (Stade Lavallois) juge l’exploit contre l’OL envisageable en Coupe de France

À vingt-quatre heures du coup d’envoi, le gardien des Tangos s’est confié au sujet de la rencontre décisive qui opposera son équipe à l’Olympique Lyonnais pour une place en quarts de finale de la Coupe de France. Le match se déroulera mercredi soir au Groupama Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 20h30 et une diffusion sur beIN SPORTS 4. Lyon, actuellement installé au 4e rang de la Ligue 1 et toujours présent en Coupe d’Europe, reçoit le Stade Lavallois, 17e de Ligue 2, pour ces 8es de finale.

Si sur le papier les Gones partent largement favoris au vu de leur saison, les Lavallois ne viennent pas pour faire de la figuration. Mamadou Samassa, portier expérimenté déjà vainqueur de la Coupe de France en 2014 avec Guingamp, incarne cette volonté de ne rien lâcher face à une formation supérieure sur le papier.

En 32es de finale, Laval a éliminé Guingamp grâce à un but inscrit dans le temps additionnel (1-0), preuve que le collectif peut créer la surprise. Samassa, international malien de 35 ans, a rappelé qu’en coupe les imprévus sont fréquents et que tout reste possible pour ceux qui y croient.

Confiance mesurée et ambition

Le portier a admis l’écart de niveau attendu entre les deux équipes, en soulignant toutefois que si Lyon est dans un grand jour il sera difficile de rivaliser. Malgré cela, il promet une approche normale et sereine de la rencontre : le groupe veut aborder la partie sans complexes, en misant sur la solidarité et l’efficacité lors des moments clés.

Samassa insiste sur la dimension particulière des matches à élimination directe, où la motivation et la capacité à saisir les opportunités peuvent renverser des logiques établies. Pour Laval, l’objectif est simple : donner le meilleur d’eux-mêmes et ne rien regretter sur la pelouse face à un adversaire qui reste une référence du championnat.