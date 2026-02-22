Mamadou Lamine Camara rejoint Al-Ahli Tripoli

Mamadou Lamine Camara va poursuivre sa carrière en Libye. L’international sénégalais a été présenté par Al Ahli Tripoli après avoir trouvé un accord avec la Renaissance Sportive de Berkane, son club français depuis cinq saisons.

Ce transfert a été l’un des dossiers les plus agités de l’hiver : quelques semaines marquées par des discussions tendues entre les parties et un recours évoqué auprès de la FIFA. Finalement, le club libyen a activé la clause libératoire du joueur, évaluée à 2,4 millions d’euros, pour boucler l’opération.

Al Ahli Tripoli a confirmé l’arrivée de Camara et, selon les éléments publiés par le club, le milieu sénégalais a paraphé un contrat portant sur deux saisons et demie avec le champion libyen.

Un renfort au profil confirmé

Agé de vingt-et-quelques années, Camara débarque avec un palmarès déjà fourni après son passage à Berkane. Là-bas, il s’est imposé comme un élément clé du milieu et a contribué aux succès continentaux du club.

Durant ses cinq années avec la RS Berkane, il a notamment soulevé la Coupe de la Confédération africaine à deux reprises, en 2022 puis en 2025, titres qui renforcent son expérience sur la scène africaine avant d’entamer ce nouveau chapitre en Libye.