Majestic et ASF Dioulasso en course pour la deuxième place du Fasofoot

Le championnat national entre dans une phase clé avec le lancement de la 18e journée, prévu le jeudi 5 février 2026. Ce rendez-vous pourrait redistribuer certaines positions en tête de tableau, notamment dans la lutte pour la deuxième place où le Majestic et l’ASF Dioulasso surveillent de près les résultats de leurs concurrents.

Actuellement deuxième avec 29 points après 17 journées, le Majestic se déplace chez l’AS Douanes dans l’espoir de consolider sa présence parmi les premiers. Le club affiche jusqu’ici huit victoires, six matches nuls et trois défaites, avec un bilan offensif de 15 buts contre 11 encaissés. Son adversaire, huitième au classement avec 23 points, mise sur l’avantage du terrain pour grappiller des points ; l’AS Douanes compte cinq succès, huit nuls et quatre revers, pour 17 réalisations et 19 buts concédés.

De son côté, l’ASF Dioulasso, troisième également à 29 points, guette la moindre erreur du Majestic pour s’emparer du second rang. Le club burkinabé présente sept victoires, huit partages et seulement deux défaites, avec 17 buts marqués et huit subis. Son affrontement de la journée face à l’USFA — quatrième avec 27 points et un bilan proche (sept victoires, six nuls, quatre défaites, 16 buts marqués et 10 encaissés) — s’annonce déterminant pour le podium.

Affiches et conséquences possibles sur le classement

Au-delà de ce duel indirect pour le statut de dauphin, plusieurs autres rencontres programmées peuvent modifier sensiblement la hiérarchie du championnat. AJEB se mesurera à Salitas, tandis que Sonabel Ouagadougou accueillera le RDF, deux matches qui pourraient engendrer des mouvements au milieu du tableau.

La suite de la journée verra ASFA Yennenga affronter Rahimo et Vitesse se déplacer à Kadiogo, confrontations susceptibles de rééquilibrer les forces en présence. En fin de semaine, Bobo-Dioulasso recevra Sporting Cascades et l’Étoile Filante jouera contre le CFFEB : autant d’opportunités pour les clubs de consolider ou d’améliorer leur rang avant les prochaines journées.

Programme de la 18e journée du Fasofoot :

Jeudi 5 février 2026

15h30 GMT : AJEB vs Salitas

15h30 GMT : Sonabel Ouagadougou vs RDF

Vendredi 6 février 2026

15h30 GMT : ASF Dioulasso vs USFA

15h30 GMT : ASFA Yennega vs Rahimo

Samedi 7 février 2026

15h30 GMT : AS Douanes vs Majestic

15h30 GMT : Vitesse vs Kadiogo

Dimanche 8 février 2026

15h30 GMT : Bobo-Dioulasso vs Sporting Cascades

15h30 GMT : Etoile Filante vs CFFEB