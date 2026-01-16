Machado affirme avoir «offert» sa médaille Nobel de la paix à Donald Trump
La dirigeante de l’opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a déclaré avoir « offert » au président américain Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison-Blanche jeudi 15 janvier; au Capitole, siège du Congrès, elle a indiqué aux journalistes qu’elle avait fait ce geste et n’a pas répondu lorsqu’on l’a interrogée pour savoir si M. Trump avait conservé la médaille.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires