Machado affirme avoir «offert» sa médaille Nobel de la paix à Donald Trump

La dirigeante de l’opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a déclaré avoir « offert » au président américain Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison-Blanche jeudi 15 janvier; au Capitole, siège du Congrès, elle a indiqué aux journalistes qu’elle avait fait ce geste et n’a pas répondu lorsqu’on l’a interrogée pour savoir si M. Trump avait conservé la médaille.

