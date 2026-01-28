M Pokora séduit par Sarah Knafo après Lorànt Deutsch et Laeticia Hallyday

Sarah Knafo, eurodéputée et figure désormais présente au cœur de la campagne pour la mairie de Paris, attire une attention inédite de la part de personnalités culturelles et médiatiques autour de projets urbains concrets. Son positionnement, combinant communication médiatique et propositions sur l’espace public, modifie les lignes habituelles d’une compétition municipale jusqu’ici dominée par les appareils politiques traditionnels.

La séquence électorale parisienne met en lumière un phénomène : des soutiens issus du monde du spectacle et de la culture s’alignent sur des orientations pratiques plutôt que sur des appartenances partisanes. Cette proximité se traduit par des prises de parole publiques, des appels à voter et des interactions numériques qui renforcent la visibilité de la candidate auprès d’un électorat sensible aux questions du cadre de vie.

Parallèlement, Sarah Knafo a occupé l’espace médiatique en défendant une posture souverainiste sur la scène internationale, tout en présentant des mesures urbaines destinées à transformer le quotidien des Parisiens. Ces éléments combinés expliquent en partie la montée de son profil dans les sondages et l’intérêt manifesté par des célébrités et des collectifs locaux.

Un rejet ferme des jugements étrangers sur Paris

En décembre dernier, l’eurodéputée a réagi avec force aux commentaires tenus par Donald Trump sur la situation parisienne, lors d’une intervention sur CNEWS. Elle a qualifié de « humiliant » le constat porté par l’ancien président américain et a reproché l’externalisation des solutions. « Maintenant, il faut attendre son salut de personne et sûrement pas de l’étranger », a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité, selon elle, de bâtir des réponses nationales et locales adaptées.

Sur le terrain des propositions, certains appuis culturels ont été rapidement mobilisés. L’acteur et passionné d’histoire urbaine Lorànt Deutsch a salué comme « idée géniale et essentielle » la réouverture des voies sur berges avancée par la candidate, donnant une caution culturelle à cette mesure ciblée sur les quais de la Seine. De son côté, Michel Leeb a exprimé publiquement son intention de vote sous une vidéo de campagne, marquant un soutien direct et explicite.

Le collectif Saccage Paris relaie régulièrement les propositions de Sarah Knafo et appelle explicitement à voter pour elle, en mettant en avant l’insalubrité et la dégradation de certains quartiers. Ces interventions démontrent que la mobilisation en faveur de la candidate s’appuie sur des enjeux concrets de propreté et d’aménagement, plus que sur une simple adhésion idéologique.

Sur les réseaux sociaux, des gestes de personnalités comme Laeticia Hallyday et M Pokora — des « likes » sur des publications de campagne — ont contribué à accroître sa visibilité sans pour autant constituer des engagements formels, selon les observateurs. Sa présence médiatique s’est aussi matérialisée par un passage au 20 Heures de TF1 suivi par 5,4 millions de téléspectateurs, des sondages la positionnant autour du seuil des 10 % d’intentions de vote, et un premier meeting parisien rassemblant près de 1 200 personnes.

Depuis janvier 2022, elle partage officiellement la vie d’Eric Zemmour dans une relation médiatisée.