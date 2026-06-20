Louis Cattelat surprend Tony Parker avec une blague audacieuse sur le plateau de Quotidien

Ce vendredi 19 juin 2026, l’émission Quotidien sur TMC a offert un moment inhabituel et mémorable lors de l’interview de Tony Parker. L’ancien basketteur international, invité pour évoquer ses projets personnels, a été la cible d’une blague surprenante de la part de Louis Cattelat, chroniqueur reconnu pour son humour décalé. Cette intervention a aussitôt suscité stupéfaction et éclats de rire parmi l’équipe et le public, provoquant une vive réaction en studio et sur les réseaux sociaux.

Dans une ambiance typique de l’émission à la fois décontractée et empreinte de légèreté, Tony Parker a répondu aux questions de Yann Barthès, animateur emblématique de Quotidien. L’échange semblait devoir suivre son cours habituel, permettant au triple champion NBA et figure sportive majeure de revenir sur sa carrière et ses nouvelles initiatives, quand Louis Cattelat est intervenu avec une pointe d’autodérision sur sa propre taille, évoquant en comparaison celle de la star des San Antonio Spurs. Ce qui n’était alors qu’une remarque amusante s’est rapidement transformée en un moment d’humour très osé.

Tony Parker invité de l’émission « Quotidien »

Tony Parker, l’un des sportifs français les plus connus à l’international, a fait une apparition remarquée sur le plateau de Quotidien. Avec un parcours exceptionnel en NBA et un rôle d’ambassadeur pour le sport hexagonal, ses interventions médiatiques attirent régulièrement l’attention. Au cours de cette émission, il devait parler de ses projets professionnels post-carrière, notamment dans le domaine sportif et caritatif.

Louis Cattelat, chroniqueur à l’humour souvent décalé, a d’abord plaisanté sur leur différence de taille, confiant avoir souvent croisé une grande affiche de Tony Parker sans réaliser l’étendue de son talent, ce qui n’avait rien d’inhabituel dans le registre des anecdotes légères et auto-dérisoires.

Cependant, la tournure des évènements a changé lorsqu’il a lancé cette phrase inattendue : « Je ne vais pas vous dire ma taille, mais une chose que je peux vous dire, c’est que je pourrai vous sucer debout… » Cette déclaration, prononcée devant un Tony Parker qui manifestait un amusement non dissimulé, a instantanément créé un effet de surprise parmi les participants et le public présent.

Le silence mêlé de rires qui a suivi a illustré la surprise générale, Yann Barthès lui-même semblant pris au dépourvu face à ce trait d’humour osé qui a rapidement fait le buzz. Le contraste entre la notoriété sérieuse de Tony Parker et la légèreté voire l’audace de Louis Cattelat a contribué à rendre ce moment particulièrement marquant sur le plateau.

Quelques heures seulement après la diffusion, la production de Quotidien a partagé cet extrait sur son compte Instagram, accompagnant la vidéo d’une légende pleine d’autodérision : « Ah ouais, personne ne s’y attendait à cette vanne ! Même pas Yann (ça se voit). Retrouvez la chronique de Louis Cattelat face à Tony Parker ce vendredi soir dans Quotidien ». Cette publication a rapidement généré de nombreuses réactions de la part des internautes, certains saluant l’humour spontané tandis que d’autres ont exprimé leur surprise face à une telle franchise en direct.