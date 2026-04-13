Liverpool: Robertson s’en va à son tour, Tottenham en embuscade

Après Mohamed Salah, Andrew Robertson tourne lui aussi la page à Liverpool FC. Le latéral écossais, en quête de temps de jeu, devrait rebondir du côté de Tottenham Hotspur.

C’est une nouvelle page qui se referme à Anfield. Figure emblématique des dernières années, Andrew Robertson a acté son départ de Liverpool à l’issue de son contrat, mettant un terme à près d’une décennie sous le maillot des Reds. À 32 ans, le latéral gauche écossais n’a rien perdu de son exigence. Mais c’est précisément cette soif de compétition qui l’a poussé à faire ses valises. Dans des propos rapportés par The Athletic, le défenseur a évoqué une décision réfléchie, prise en accord avec le club : « c’est un accord mutuel, je veux jouer plus régulièrement ».

Loin de tout conflit, Robertson insiste sur la transparence des échanges avec sa direction. Aucune prolongation ne lui ayant été proposée, le joueur a préféré anticiper la suite. « Ça me soulage, je n’ai pas besoin de mentir sur mon avenir », a-t-il confié, déterminé à rester fidèle à ses ambitions sportives. Car l’ancien pilier de Liverpool n’entend pas lever le pied. « J’ai encore la capacité de jouer, je l’ai montré cette saison », martèle-t-il, bien décidé à enchaîner les minutes en vue des prochaines échéances internationales, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.

Sur le marché, son profil attire. Libre de tout contrat, Robertson suscite déjà des convoitises, et une destination semble se dessiner avec insistance. Tottenham Hotspur tiendrait la corde pour accueillir l’Écossais, prêt à lui offrir un nouveau défi à la hauteur de son expérience. À Liverpool, l’heure est définitivement au renouvellement. Après Salah, c’est un autre cadre du vestiaire qui s’en va, laissant derrière lui une empreinte durable dans l’histoire récente du club.