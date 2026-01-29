Ligue Europa : six joueurs algériens attendus ce jeudi

La huitième journée de phase de groupes de la Ligue Europa, programmée le 29 janvier 2026, verra six joueurs algériens revenir sur les pelouses européennes, alignés dans des clubs tels que le Dinamo Zagreb, le LOSC, le Feyenoord, le Panathinaïkos et le VFB Stuttgart.

La veille, en Ligue des Champions, six autres internationaux algériens avaient participé aux rencontres du 28 janvier : Ramy Bensebaïni, Amine Gouiri, Aït Nouri, Mohamed Chaïbi, Aïssa Zorgane et Nassim Maza. Pour la Ligue Europa du 29 janvier, une nouvelle délégation algérienne est annoncée.

Parmi les inscrits pour cette huitième journée figurent des joueurs titulaires ou remplaçants, certains de retour de blessure et d’autres indisponibles pour différentes raisons médicales ou administratives.

Joueurs algériens alignés et situations individuelles

Ismaël Bennacer est inscrit dans le groupe du Dinamo Zagreb, qui affronte le FC Midtjylland. Le milieu de terrain a repris la compétition après une blessure contractée lors de la Coupe d’Afrique des Nations et a disputé 23 minutes lors de son dernier match en club.

Monsef Bakrar, coéquipier de Bennacer au Dinamo Zagreb, a inscrit un but à la 7e minute lors d’une précédente confrontation contre le FCSB et figure également sur la feuille de match pour cette journée.

Aïssa Mandi fait partie de l’effectif du LOSC pour la rencontre contre le SC Freiburg. Le club nordiste avait annoncé huit absences avant ce rendez‑vous. Nabil Bentaleb, autre international algérien lié au LOSC, reste indisponible en raison d’une luxation à l’épaule.

Anis Hadj Moussa est présent dans l’effectif du Feyenoord, opposé au Real Betis. L’attaquant ailier totalise huit buts depuis le début de la saison et apparaît parmi les éléments offensifs retenus pour ce match.

Ahmed Touba figure dans le groupe du Panathinaïkos FC qui se déplace pour affronter l’AS Roma. Le défenseur est listé parmi les joueurs chargés de l’alignement défensif du club grec.

Badredine Bouanani est retenu par le VFB Stuttgart pour la rencontre face aux Young Boys. Le milieu de terrain sera présent dans l’effectif allemand, tandis que Jaouen Hadjam, également international algérien, demeure absent en raison d’une blessure contractée lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Rachid Ghezzal, inscrit dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais, n’est pas autorisé à participer aux matches de Ligue Europa jusqu’à la fin du mois de janvier en raison de problèmes administratifs liés à son inscription.

Hicham Boudaoui, joueur de l’OGC Nice, n’a pas joué en club depuis le 14 décembre 2025 et n’est pas retenu dans le groupe convoqué pour la réception de Ludogorets. Selon des sources concordantes, l’international algérien est sur le départ.