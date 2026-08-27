Cyberattaques dopées à l’IA : plus de 100 organisations appellent à une mobilisation mondiale

OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, AWS et d’autres groupes technologiques, financiers et de cybersécurité demandent de renforcer sans délai la protection des infrastructures critiques face à des attaques qu’ils jugent appelées à se multiplier.

Plus de 100 organisations, parmi lesquelles OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, AWS, Cloudflare, CrowdStrike, Mastercard et Visa, ont publié jeudi 27 août une lettre ouverte appelant à une mobilisation mondiale pour renforcer la cyberdéfense face aux attaques facilitées par l’intelligence artificielle.

Les signataires estiment que ces attaques devraient devenir plus répandues et plus sophistiquées dans les prochains mois, au rythme des progrès rapides des modèles d’IA. Ils placent parmi les infrastructures les plus exposées les hôpitaux, les réseaux d’eau et l’infrastructure qui fait fonctionner internet.

Le texte présente l’enjeu comme une question de continuité des services essentiels plutôt que comme un seul sujet technologique. Il appelle les organisations utilisatrices à faire de la cyberdéfense une priorité de direction et de gouvernance.

La lettre demande aussi aux gouvernements de mieux coordonner le partage de renseignement et de faciliter la coopération entre acteurs publics et privés lorsque des infrastructures critiques sont menacées.

Les entreprises d’IA sont enfin appelées à fournir des outils, des formations, des financements et un appui opérationnel aux défenseurs chargés de protéger ces systèmes essentiels.