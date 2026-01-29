Ligue Europa J8 mi-temps : Nottingham Forest mène Ferencváros, Stuttgart et Young Boys à égalité, Panathinaikos-AS Roma nul

La huitième soirée de la phase de groupes de la Ligue Europa a livré, à la mi-temps, trois affiches aux développements contrastés : Nottingham Forest mène 2-0 contre Ferencváros au City Ground Stadium, Stuttgart compte 2-1 contre Young Boys à la MPH Arena, et Panathinaikos et l’AS Roma sont à égalité 0-0 à l’Apostolos Nikolaidis Stadium, match marqué par l’expulsion de Gianluca Mancini à la 15e minute.

À City Ground Stadium, Nottingham Forest a pris l’avantage peu avant la 20e minute. La première ouverture du score est survenue à la 17e minute, sur un but contre son camp de Bence Otvos qui a permis aux locaux de mener. Quatre minutes plus tard, Igor Jesus a inscrit le deuxième but de Nottingham Forest, portant le score à 2-0 en faveur des Anglais au terme de la première période.

Au MPH Arena, la rencontre entre Stuttgart et Young Boys a connu un démarrage rapide avec trois buts inscrits dans le premier acte. Stuttgart a débloqué la situation dès la 6e minute par Deniz Undav, avant qu’Ermedin Demirovic n’ajoute un deuxième but une minute plus tard. Young Boys a réduit l’écart à la 42e minute grâce à Armin Gigovic, et la pause est intervenue sur un score de 2-1 en faveur des joueurs de Stuttgart.

Temps forts de la première période

Lors de la partie disputée à City Ground Stadium, Nottingham Forest a vu le score évoluer rapidement grâce à deux actions capitales en première mi-temps : un but contre son camp signé Bence Otvos à la 17e minute, suivi d’un but d’Igor Jesus à la 21e minute. Ces deux réalisations ont permis aux hôtes de regagner les vestiaires avec une avance de deux buts.

La rencontre entre Stuttgart et Young Boys, jouée à la MPH Arena, a été marquée par une entame fulgurante des Allemands. Deniz Undav a ouvert le score à la 6e minute, et Ermedin Demirovic a inscrit le deuxième but pour Stuttgart à la 7e minute. Young Boys a ensuite obtenu une réduction du score en fin de première période par Armin Gigovic, trouvant la faille à la 42e minute pour établir le score de 2-1 à la pause.

À l’Apostolos Nikolaidis Stadium, Panathinaikos et l’AS Roma sont allés à la pause sur un score vierge de 0-0. La première période de cette confrontation a été marquée par l’expulsion de Gianluca Mancini à la 15e minute, sanction qui est intervenue au cours de l’une des premières phases du match et qui a influé sur le déroulement de la première mi-temps.