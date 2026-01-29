Ligue Europa J8 : Lyon et Lille font match nul, Nice mené à la mi-temps

Ce soir, pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, les trois clubs français engagés ont affronté leurs adversaires avec des fortunes diverses : l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec 1-1 par le PAOK Salonique au Groupama Stadium, le LOSC a vu son match contre Fribourg rester fermé à la mi-temps au Stade Pierre-Mauroy, et l’OGC Nice, déjà éliminé de la compétition, était mené 1-0 à la pause lors de son déplacement en Bulgarie face à Ludogorets.

À Lyon, les Gones se sont montrés rapidement entreprenants. Sur une action collective, Moreira a tenté sa chance mais son tir est passé de peu à côté à la 16e minute. Le PAOK a ouvert le score à la 20e minute sur un corner : le ballon est parvenu à Giakoumakis, qui a battu Deschamp de près (1-0, 20e). Lyon a réagi dans le second quart d’heure de jeu : Morton a décoché une frappe captée par le gardien du PAOK à la 28e minute, puis Himbert a vu son piqué repoussé par le même gardien à la 33e minute. Sur une relance en profondeur, Himbert a ensuite enroulé son tir pour égaliser et inscrire son premier but avec Lyon (1-1, 33e). Le PAOK a terminé la première période à dix après l’expulsion de Kostantelias, sanctionné d’un second carton jaune pour une faute sur De Carvalho à la 41e minute. À la pause, le score est de 1-1.

Du côté de Lille, la rencontre disputée au Stade Pierre-Mauroy contre Fribourg a été marquée par peu d’occasions franches. La frappe la plus notable est intervenue à la 24e minute lorsque Haraldsson a tenté sa chance de loin et a frôlé le cadre du but d’Atubolu. À la mi-temps, les statistiques mentionnent un faible nombre d’initiatives et aucune frappe cadrée enregistrée pour les deux équipes.

Déroulement détaillé des rencontres et faits marquants

La rencontre à Lyon a vu des temps forts marqués tant par des occasions lyonnaises que par des réactions du PAOK. Après l’ouverture du score grec sur corner, Lyon a multiplié les tentatives pour revenir au score. Himbert, impliqué à deux reprises sur des actions importantes dans la demi-heure suivant le coup d’envoi, a converti l’une d’elles pour égaliser à la 33e minute, signe d’une réaction offensive rapide des locaux. L’expulsion de Kostantelias avant la pause a modifié le rapport de forces numérique entre les deux équipes pour la seconde période.

Au Stade Pierre-Mauroy, la physionomie du match entre le LOSC et Fribourg s’est traduite par une rareté des opportunités : hormis la tentative lointaine de Haraldsson manquant de peu le cadre à la 24e minute, les deux formations n’ont pas trouvé le chemin du tir cadré durant la première période, laissant le score nul et vierge à la pause.

En Bulgarie, l’OGC Nice, déjà éliminé de la compétition avant la confrontation, a été mis sous pression par Ludogorets. Nice a tenté de répondre, notamment par Mendy qui a frappé à l’entrée de la surface à la 12e minute sans trouver le cadre, et par Mantsounga dont la tentative a été détournée par le gardien Bonmann en corner à la 22e minute. Ludogorets a trouvé la faille à la 42e minute : Stanic, servi par Marcus, a ouvert le score (1-0, 42e) et Ludogorets menait à la pause.