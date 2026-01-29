Ligue Europa J8 : Go Ahead Eagles affronte Sporting Braga

Go Ahead Eagles reçoit le Sporting Braga mercredi à partir de 20h GMT dans le cadre de la 8e journée de la phase linéaire de la Ligue Europa, un affrontement aux enjeux contrastés : les Néerlandais, 30es au classement, sont dos au mur avec seulement six points au terme de sept journées, tandis que les Portugais, déjà qualifiés, visent une place dans le top 8 pour une qualification directe.

La campagne européenne de Go Ahead Eagles reste largement déficitaire : deux victoires et cinq défaites après sept rencontres, soit 6 points au classement général. Confronté à cette situation, le club néerlandais ne dispose plus que d’un résultat acceptable pour espérer disputer les barrages de la compétition ; une victoire à domicile est présentée comme impérative par les informations disponibles.

Sur le plan offensif, l’équipe de Go Ahead pourra s’appuyer sur Mathis Suray, indiqué comme l’un de ses principaux atouts, avec un bilan de 11 buts et une passe décisive en 29 matchs toutes compétitions confondues. Melle Meulensteen, Jakob Breum et Victor Edvardsen figurent également parmi les éléments cités susceptibles d’apporter un impact décisif lors de la réception du Sporting Braga.

Situation du Sporting Braga et profils à suivre

Le Sporting Braga aborde ce déplacement dans une position plus favorable au classement : cinquième avec 16 points, fruit de cinq victoires, un match nul et une défaite après sept journées. Le club portugais est déjà assuré de disputer le tour suivant de la Ligue Europa selon les données communiquées.

Les objectifs affichés pour Braga ne se limitent pas à la qualification : l’équipe dirigée par Carlos Vicens vise une place dans le top 8 du groupe afin d’obtenir une entrée directe en huitièmes de finale, sans passer par les barrages. Dans ce cadre, Rodrigo Zalazar est signalé comme l’homme à surveiller côté portugais, revêtant un rôle offensif clé avec 15 buts et 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues.

Aux côtés de Zalazar, le club portugais pourra compter sur des joueurs cités pour leur capacité à faire la différence à tout moment, parmi lesquels Ricardo Horta, Fran Navarro et Pau Victor. Ces noms figurent dans le descriptif des forces offensives de Braga pour la rencontre à venir.

La confrontation entre Go Ahead Eagles et le Sporting Braga est présentée comme la première entre les deux clubs. Sur le papier, elle apparaît déséquilibrée en raison des performances et de la position au classement des deux équipes, mais les éléments rapportés soulignent également l’importance du résultat pour les Néerlandais.

La rencontre se déroulera mercredi à partir de 20h GMT dans le cadre de la 8e journée de la phase linéaire de la Ligue Europa.