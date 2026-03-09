Ligue des champions CAF : la prime du vainqueur augmentée de 2 millions de dollars

Dans un communiqué diffusé lundi après-midi, la Confédération africaine de football (CAF) a officialisé une hausse significative des récompenses financières allouées aux clubs vainqueurs de ses deux compétitions majeures pour la saison 2025-2026. L’annonce a été faite par le président de l’instance, Patrice Motsepe.

La mesure porte sur une augmentation de deux millions de dollars pour le lauréat de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et, parallèlement, de deux millions de dollars pour le vainqueur de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération. Pour la saison visée, le champion de la Ligue des Champions verra donc sa prime passer à 6 millions de dollars, tandis que le triomphateur de la Coupe de la Confédération touchera 4 millions.

Concrètement, ces ajustements se traduisent par une hausse de 50 % du montant attribué au club sacré en Ligue des Champions et par un doublement de la prime pour le vainqueur de la Coupe de la Confédération, comparés aux montants versés précédemment.

Un bond des dotations depuis l’arrivée de Motsepe

La CAF souligne également l’évolution des primes depuis l’arrivée du président Motsepe il y a cinq ans. À l’époque, la récompense pour le vainqueur de la Ligue des Champions s’établissait à 2,5 millions de dollars ; elle atteint désormais 6 millions, soit une progression d’environ 140 % sur la période.

Pour la Coupe de la Confédération, la prime a connu une progression encore plus marquée : de 1,25 million de dollars il y a cinq ans à 4 millions aujourd’hui, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 220 %.

La CAF précise que ces nouveaux montants s’appliquent à la seule saison 2025-2026, une décision qui vise à renforcer l’attractivité et la compétitivité des clubs africains tout en valorisant les performances sur la scène continentale.