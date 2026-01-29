Ligue 1 sénégalaise 13e journée AJEL–Gorée et Pikine–Casa

La 13e journée de la Ligue 1 sénégalaise se déroulera du samedi 31 janvier au lundi 2 février 2026 et mettra aux prises plusieurs prétendants aux premières places du classement, avec en tête deux affiches retenues comme temps forts : AJEL de Rufisque – US Gorée, samedi 31 janvier à 16h30 GMT, et AS Pikine – Casa Sports, dimanche 1er février à 16h30 GMT. Après 12 journées, l’US Gorée domine le championnat avec 23 points, tandis que Casa Sports et AJEL de Rufisque suivent de près avec 21 points chacun ; l’AS Pikine occupe pour sa part la quatrième place avec 19 points.

Le déplacement de Gorée sur la pelouse de l’AJEL de Rufisque constitue un duel direct entre le leader et le troisième du championnat, séparés par deux unités au classement. Le match opposant l’AS Pikine au Casa Sports opposera le club hôte, quatrième avec 19 points, au club de Ziguinchor, deuxième avec 21 points, selon le classement établi après douze rencontres.

Le contexte de mi-saison se traduit par une densité de clubs proches au classement : quatre équipes se tiennent à quatre points, d’après les données du classement après la 12e journée. Les rencontres programmées du week-end porteront donc une importance particulière pour l’évolution du classement, avec plusieurs confrontations directes entre équipes placées dans la première moitié du tableau.

Programme complet de la 13e journée

Samedi 31 janvier 2026

16h30 GMT – AJEL de Rufisque – US Gorée

Dimanche 1er février 2026

16h15 GMT – Académie Génération Foot – ASC HLM

16h30 GMT – AS Pikine – Casa Sports

Wally Daan – Guédiawaye FC

Mbour – TFC

Ouakam – Linguère

ASC Sonacos – AS Cambérène

Lundi 2 février 2026

16h30 GMT – Dakar Sacré-Cœur – Jaraaf